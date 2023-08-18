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Азат Бадранов исключен из оргкомитета по подготовке к юбилею Уфы

Азат Бадранов исключен из оргкомитета по подготовке к юбилею Уфы

11:58, 18 авг 2023

Азата Бадранова, занимающего должность вице-премьера Башкирии, исключили из состава оргкомитета, ответственного за организацию и проведение мероприятий, посвященных 450-летию города Уфы, которые пройдут в 2024 году. Распоряжение об этом подписал М. Мишустин, глава российского правительства.

Обязанности председателя оргкомитета в данный момент возложены на вице-премьера Алексея Оверчука. Его заместителем стал глава республики Башкортостан Радий Хабиров. В состав оргкомитета также вошли руководитель республиканского правительства А. Назаров и другие руководители ведомств.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в сентябре прошлого года Азат Бадранов отправился в зону СВО. Он проходит службу в составе добровольческого батальона, названного в честь генерала Шаймуратова.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Бадранов Азат
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