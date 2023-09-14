Шойгу утвердил список болезней, с которыми не возьмут по контракту при мобилизации

14:48, 14 сен 2023

Глава российского министерства обороны Сергей Шойгу утвердил приказ, устанавливающий список болезней, при которых граждане не могут быть призваны на контрактную военную службу в ходе мобилизации, военного положения или военного времени. Перечень, состоящий из 26 пунктов, был опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно информации, полученной изданием Newsbash , в этот перечень включены следующие диагнозы: сахарный диабет I типа, ВИЧ, бронхиальная астма средней степени тяжести, острота зрения одного глаза 0,09 и ниже, а также последствия травм, которые умеренно ограничивают подвижность суставов, и другие состояния.

Данный приказ был разработан для реализации законодательных положений, позволяющих гражданам с уголовным прошлым пройти контрактную военную службу.

Читайте также: В сети распространяют фейковый указ о новой волне мобилизации

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный