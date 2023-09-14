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Шойгу утвердил список болезней, с которыми не возьмут по контракту при мобилизации

Шойгу утвердил список болезней, с которыми не возьмут по контракту при мобилизации

14:48, 14 сен 2023

Глава российского министерства обороны Сергей Шойгу утвердил приказ, устанавливающий список болезней, при которых граждане не могут быть призваны на контрактную военную службу в ходе мобилизации, военного положения или военного времени. Перечень, состоящий из 26 пунктов, был опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно информации, полученной изданием Newsbash, в этот перечень включены следующие диагнозы: сахарный диабет I типа, ВИЧ, бронхиальная астма средней степени тяжести, острота зрения одного глаза 0,09 и ниже, а также последствия травм, которые умеренно ограничивают подвижность суставов, и другие состояния.

Данный приказ был разработан для реализации законодательных положений, позволяющих гражданам с уголовным прошлым пройти контрактную военную службу.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: мобилизация Шойгу
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