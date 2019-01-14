Мэра Уфы попросили украсить город так, чтобы в Казани рыдали
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Врио глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что Уфа должна в следующем году превосходить Казань в украшении к Новому году.
Он обратился к мэру Уфы Ульфату Мансурову со словами:
Он обратился к мэру Уфы Ульфату Мансурову со словами:
«Удивите нас, пожалуйста, на следующий год… Чтобы мэр одного большого, красивого, близкого к нам города, на расстоянии примерно 520 километров от нас (Казань) просто рыдал 5 — 10 января», - приводит слова главы Башкирии электронное издание i-gazeta.com.Читайте также: Радий Хабиров жестко раскритиковал высказывание директора «Спецавтохозяйства по уборке города» о неготовности к мусорной реформе
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