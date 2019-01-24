Радий Хабиров поручил правительству Башкортостана проработать идею создания молочных кухонь
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Вопрос обеспечения продуктами питания детей в возрасте до трёх лет стал основным на очередном заседании «Здравчаса».
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