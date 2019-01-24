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Радий Хабиров поручил правительству Башкортостана проработать идею создания молочных кухонь

Добавлено: 24.01.19
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Рубрика: Политика
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Радий Хабиров поручил правительству Башкортостана проработать идею создания молочных кухонь

Вопрос обеспечения продуктами питания детей в возрасте до трёх лет стал основным на очередном заседании «Здравчаса».

Радий Хабиров назвал \

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По данным минздрава республики, актуальным остается вопрос самой формы соцподдержки малообеспеченных семей: будут это продукты в натуральном виде, либо необходима монетизация льготы. Данный вопрос, подчеркнул Радий Хабиров, требует тщательного исследования и проработки. Между тем, после ликвидации в республике в 2012-м году молочных кухонь, так называемым жидким питанием обеспечены лишь жители Уфы. Бесплатно продукцию молочной кухни здесь получают 1400 малышей. Аналогичное производство готовится к открытию в Стерлитамаке. Во всех остальных районах и городах республики льготная категория семей получает лишь сухие смеси и каши.

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