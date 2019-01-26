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Врио Главы Башкортостана Радий Хабиров посетил Абзелиловский район

Добавлено: 26.01.19
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Рубрика: Политика
Теги: Абзелиловский район
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Врио Главы Башкортостана Радий Хабиров посетил Абзелиловский район

25 января в ходе рабочей поездки врио Главы Башкортостана Радий Хабиров посетил Абзелиловский район.

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В деревне Еникеево руководитель региона пообщался с жителями, которые рассказали о наиболее актуальных для них вопросах. По их словам, деревня активно развивается, поэтому есть потребность в новом детском саде. Радий Хабиров поручил в этом году подготовить необходимую проектно-сметную документацию, а в следующем – начать строительство дошкольного учреждения.
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Другие волнующие жителей вопросы – транспортную инфраструктуру, газификацию, освещённость улиц – врио Главы Башкортостана предложил обсудить на сельском сходе с участием руководителя муниципалитета, после чего разработать конкретный план действий.

Здесь же Радий Хабиров побывал в гостях у семьи Закирьяновых. С их сыном, 5-летним Рамазаном руководитель региона познакомился в октябре прошлого года во время предыдущей рабочей поездки в Абзелиловский район. Его родители – Радмир и Алия – встретились в Уфе, а три года назад вернулись на малую родину. Алия работает учительницей начальных классов в соседней деревне, а Радмир занимается бизнесом. Сейчас вместе с напарником он строит в деревне убойный цех. По программе поддержки доходогенерирующих проектов они уже получили грант в размере 3 млн рублей. Радий Хабиров осмотрел строящийся цех, поручив главе района оказать содействие в запуске нового предприятия.
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В Абзелиловском районе врио Главы Башкортостана встретился с участниками второго форума Digital Курултай «Легенды Урала», который проходит в санатории «Якты-Куль», и обсудил с ними принципы работы органов государственной власти в соцсетях.
– Для нас, чиновников, работа в интернете, в социальных сетях – это очень серьёзный вызов, и мы его приняли. У меня всегда было стойкое убеждение, что мы, руководители субъектов, главы муниципалитетов, должны быть там, где наши жители, – сказал Радий Хабиров. – Если жители находятся здесь, если здесь формируются определённые смыслы и критические настроения, значит, мы тоже должны быть там. Сейчас для нас это важнейший инструмент. Если правильно построить работу в этой части, то многое может получиться.
По словам руководителя региона, соцсети дают возможность не только своевременно обнаруживать тревожные точки, но и доводить до жителей свои тезисы, объяснять, что и зачем делает власть.

Радий Хабиров также дал рекомендации республиканским чиновникам по ведению своих страниц в социальных сетях. Ключевыми принципами здесь, по его мнению, являются адекватность и искренность. Кроме того, посты должны быть написаны простым, а не бюрократическим языком и соответствовать стилю той соцсети, для которой они подготовлены.
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В санаторно-курортной зоне муниципалитета, расположенной на озере Банном, руководитель региона ознакомился с деятельностью дома отдыха «Берёзки» и санатория «Якты-Куль». Радий Хабиров осмотрел лечебные и жилые корпуса, поинтересовался востребованностью курортов у жителей республики и соседних регионов.

По итогам осмотра врио Главы Башкортостана провёл совещание, в котором приняли участие члены Правительства РБ и представители муниципалитета. Обсуждались перспективы дальнейшего развития курортной зоны района. Радий Хабиров отметил, что есть два подхода к этому вопросу: первый предполагает косметический ремонт номерного фонда и корпусов, второй – комплексное развитие территории, включая строительство новых корпусов, благоустройство набережной. При этом важно учитывать возможности медицинской базы санатория.

Руководитель региона поручил и.о. вице-премьера Ленаре Ивановой в течение недели подготовить предложения по развитию курорта, в том числе с учётом позиции муниципалитета. Эта тема будет предметно рассмотрена на специальном совещании.
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В Абзелиловском районе сегодня также прошёл семинар-совещание с главами сельских поселений Абзелиловского, Баймакского, Бурзянского, Белорецкого, Учалинского и Хайбуллинского районов по актуальным вопросам развития Зауралья. В рамках семинара состоялась проектная сессия «Мозговой штурм по разработке «Манифеста сельских советов», в которой принял участие руководитель региона.
– Я часто езжу по нашей республике и всегда встречаюсь с главами сельских поселений. Остаются очень тёплые впечатления. Как правило, это неравнодушные люди, профессионалы. И для того чтобы принимать правильные решения, нам очень важно понимать, чем мы можем вам помочь, – сказал Радий Хабиров. – В своей работе я, безусловно, хотел бы положится на вас, опираться на вашу поддержку. Потому что именно вы в первую очередь непосредственно решаете многие вопросы, которые касаются жителей наших сельских поселений – а это порядка 1,5 млн человек. Село для нас важно. Это нравственные истоки, значительная часть нашей экономики. Это просто замечательные люди, которые являются цветом нашей республики. Поэтому роль и значение главы сельского поселения я понимаю.
В ходе «мозгового штурма» участники семинара-совещания выработали и представили предложения по 10 направлениям национальных проектов, среди которых ЖКХ и дорожная инфраструктура, здравоохранение, экология, развитие образования и социальной сферы.

Стенограмма подхода к прессе:
КОРР.: Радий Фаритович, сегодня был очень интересный и необычный формат разговора.

Р. ХАБИРОВ: Это первое кустовое совещание. Мы охватим всех глав сельских поселений, а их у нас более 800. Мы решили, что до конца года всех их охватим. Потом я соберу обратную реакцию глав. Потому что всегда надо относиться с уважением – всё-таки мы в рабочее время их сюда вызвали. Если им это полезно, то на следующий год мы снова проведём что-то подобное, формат каждый раз будем менять. Сегодня формат был такой.

Во-первых, я хотел с ними познакомиться, посмотреть на них. Причём сюда высадился большой десант практически всех руководителей отраслевых министерств. Сперва у них была учёба и возможность напрямую получить ответы, а после этого – деловая игра. Она больше для того, чтобы их расшевелить, приучить к современным технологиям. Они на самом деле работают.

Для меня было важно другое – понять, что наиболее остро их волнует. Я получил для себя уникальную возможность из первых уст, от тех, кто с утра до вечера работает с людьми, живёт интересами жителей, узнать, что их волнует. Я лично очень доволен, получив от них такую информацию.

КОРР.: Какие идеи и предложения наиболее понравились?

Р. ХАБИРОВ: Для меня особая идея – это возродить традицию өмә, взаимовыручки. Жизнь такова, что мы можем возродить её нашими административными, финансовыми, организационными мерами.

Чего сейчас не хватает нашему обществу? Нет доброго человеческого отношения, взаимовыручки – того, что раньше было в наших сёлах и городах. Понятно, что өмә – это больше сельская история. Причём мы придумали и русское название – взаимовыручка. Например, как раньше православные храмы строили? Вся деревня выходила и строила. Наверное, такая традиция была у всех народов нашей страны.

Поэтому мы и возродим өмә как отдельную программу. Важно спокойно всё обдумать. Мы на те деревни, где идёт өмә, будем денег добавлять, то есть популяризировать финансовыми средствами.

Все остальное тоже очень интересно. Мне важно было понять, что волнует жителей. Очень остро стоит проблема с нелегальной продажей алкоголя. Поэтому скоро мы приступим к тем планам, которые уже разрабатываем.

Всё было интересно, я напитался идеями. Сказал бы, что получил от них больше, чем они от меня.

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