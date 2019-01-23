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В Абзелиловском районе пройдет фестиваль воздухоплавания «Самрау»

Добавлено: 23.01.19
Просмотров: 19
Рубрика: Общество / Это интересно
Теги: Абзелиловский район
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В Абзелиловском районе пройдет фестиваль воздухоплавания «Самрау»

С 24 по 27 января на фестиваль воздухоплавания «Самрау» приедут команды из Санкт-Петербурга, Набережных Челнов, Нижнего Новгорода, Переславль -Залесского, Кунгура, Йошкар-Олы и Уфы.

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Также при хорошей погоде 8 команд попытаются перелететь над Уральским хребтом  расстояние более 100 километров. Полёт будет проходить над следующими пунктами: деревня Тукан, Узян, хребет Крака, деревня Мухаметово. Полёт будет длиться по плану 8 часов - весь световой день, предполагаемое место приземления - озеро Якты-Куль.

Воздухоплавателей на 6 шарах сопровождает служба безопасности - группа быстрого реагирования, готовая выехать на снегоходах. Каждый шар снабжён трекером, который в режиме реального времени позволяет следить за движением воздушного судна. 

Приборы предоставили профессионалы в области трекинга компании Пермспутник, Северный Урал и Унифонд. 

Организатором перелёта выступает Федерация воздухоплавания Республики Башкортостан, санаторий «Якты-Куль», санаторий Юбилейный и авиационный клуб «Полёт».

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