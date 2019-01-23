В Абзелиловском районе пройдет фестиваль воздухоплавания «Самрау»
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С 24 по 27 января на фестиваль воздухоплавания «Самрау» приедут команды из Санкт-Петербурга, Набережных Челнов, Нижнего Новгорода, Переславль -Залесского, Кунгура, Йошкар-Олы и Уфы.
Воздухоплавателей на 6 шарах сопровождает служба безопасности - группа быстрого реагирования, готовая выехать на снегоходах. Каждый шар снабжён трекером, который в режиме реального времени позволяет следить за движением воздушного судна.
Приборы предоставили профессионалы в области трекинга компании Пермспутник, Северный Урал и Унифонд.
Организатором перелёта выступает Федерация воздухоплавания Республики Башкортостан, санаторий «Якты-Куль», санаторий Юбилейный и авиационный клуб «Полёт».
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