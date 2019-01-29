Радий Хабиров озвучил новые сроки подтопления карьера в Сибае
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Ситуация в Сибае оказалась намного сложнее, пришел к выводу врио Главы Башкирии Радий Хабиров, находясь в этом городе 29 января с рабочей поездкой. К 1 февраля работы не будут завершены, констатировал руководитель региона, обозначив подчиненным новый календарный срок. Шахты сибайского карьера должны быть подтоплены к 20 марта.
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— Необходимо будет заполнить очень большой объем — 410 тысяч кубометров, а ежедневно есть возможность подавать только 10 тысяч кубов. На это уйдет 1,5-2 месяца, — озвучил на месте цифры технический директор УГОКа Ильяс Ахмедьянов.Подача воды в карьер начнется 8 февраля. Положительный эффект от меры ожидают почти мгновенный. Чтобы ограничить доступ кислорода, воду из карьера откачивать не будут долгое время.
— Но и эта радикальная мера не панацея, — отмечает директор экспертной организации, доктор технических наук, профессор Вячеслав Калмыков. — После откачки воды может продолжиться процесс окисления. Нужно дождаться охлаждения массива.Полного эффекта власти республики ожидают к 20 марта. К тому сроку шахта обязательно должна быть подтоплена, подчеркнул Радий Хабиров.
— Министерство промышленности вместе с Учалинским комбинатом должны разработать план мероприятий, дорожную карту. Нам нужно поэтапно, пошагово решить потом, что делать с карьером, провести отдельное совещание. Действия комбината, надеюсь, будут правильными, — сказал Хабиров.Напомним также, что накануне на бортах карьера смонтированы и установлены два гигантских вентилятора, которые также призваны ликвидировать последствия смога в Сибае.
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