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Радий Хабиров озвучил новые сроки подтопления карьера в Сибае

Добавлено: 29.01.19
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Рубрика: Политика
Теги: Сибай
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Радий Хабиров озвучил новые сроки подтопления карьера в Сибае

Ситуация в Сибае оказалась намного сложнее, пришел к выводу врио Главы Башкирии Радий Хабиров, находясь в этом городе 29 января с рабочей поездкой. К 1 февраля работы не будут завершены, констатировал руководитель региона, обозначив подчиненным новый календарный срок. Шахты сибайского карьера должны быть подтоплены к 20 марта.

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Напомним, из-за окисления руды в карьере по добыче медной руды уже несколько месяцев страдают местные жители. Чтобы ликвидировать очаги горения на дне карьера, принято решение его подтопить. Однако этот процесс непрост.
— Необходимо будет заполнить очень большой объем — 410 тысяч кубометров, а ежедневно есть возможность подавать только 10 тысяч кубов. На это уйдет 1,5-2 месяца, — озвучил на месте цифры технический директор УГОКа Ильяс Ахмедьянов.
Подача воды в карьер начнется 8 февраля. Положительный эффект от меры ожидают почти мгновенный. Чтобы ограничить доступ кислорода, воду из карьера откачивать не будут долгое время.
— Но и эта радикальная мера не панацея, — отмечает директор экспертной организации, доктор технических наук, профессор Вячеслав Калмыков. — После откачки воды может продолжиться процесс окисления. Нужно дождаться охлаждения массива.
Полного эффекта власти республики ожидают к 20 марта. К тому сроку шахта обязательно должна быть подтоплена, подчеркнул Радий Хабиров.
— Министерство промышленности вместе с Учалинским комбинатом должны разработать план мероприятий, дорожную карту. Нам нужно поэтапно, пошагово решить потом, что делать с карьером, провести отдельное совещание. Действия комбината, надеюсь, будут правильными, — сказал Хабиров.
Напомним также, что накануне на бортах карьера смонтированы и установлены два гигантских вентилятора, которые также призваны ликвидировать последствия смога в Сибае.

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