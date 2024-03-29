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Срок до апреля: всех владельцев карты «Мир» ждет неприятный сюрприз

Срок до апреля: всех владельцев карты «Мир» ждет неприятный сюрприз

09:35, 29 мар 2024

В преддверии апреля держателям карт российской национальной платежной системы «Мир» стоит обратить пристальное внимание на ряд заканчивающихся выгодных предложений и акций. Многие интересные программы лояльности заканчиваются уже в следующем месяце, и упустить эти возможности было бы досадно.

Прежде всего, наступает финальный этап привлекательного партнерства платежной системы «Мир» с Континентальной хоккейной лигой. До 29 апреля владельцы карт «Мир» могут получить cashback в размере 10% при каждой второй покупке билетов на хоккейные матчи КХЛ. Однако для активации данного предложения необходимо предварительно зарегистрировать свою карту в программе лояльности.

Еще одна привлекательная акция, на этот раз от «Сбера», также подходит к концу уже 19 апреля. Речь идет о предложении получить скидку в 1500 рублей при первом заказе товаров на сумму от 4000 рублей через маркетплейс «Мегамаркет». Чтобы воспользоваться данной акцией, нужно успеть активировать промокод до 19 апреля, а саму скидку можно будет применить до конца апреля.

Таким образом, у держателей карт «Мир» остается всего несколько недель для того, чтобы успеть воспользоваться указанными специальными предложениями в полном объеме. Не упустите выгодные возможности в апреле!

Автор: Алия Карачурина
Теги: карта Мир
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