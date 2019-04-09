Подарки за лайки: мэрия Уфы подарила фитнес-браслеты победителям акции #ЧистаяУфа2019

Первый заместитель мэра Уфы Салават Хусаинов на еженедельном совещании подвел первые итоги акции #ЧистаяУфа2019. Согласно правилам, жители столицы, которые вышли минувшей субботой на уборку города, сделали фотографии и разместили их в сети Instagram с хештегом акции и набравшие больше всего лайков, получили подарки от администрации города, сообщает сайт Newsbash.ru.



— На минувших выходных в Уфе прошел первый общегородской субботник. Более 103 тысяч горожан приняли в нем участие, собрано и вывезено более 3000 кубометров мусора. Мы наградим уфимцев, которые набрали наибольшее количество положительных откликов в социальной сети. Все на данный момент это восемь человек, в том числе и пятилетний ребенок. Акция продолжается, принимайте в ней активное участие и выставляйте фотографии в социальной сети, в эту субботу будет второй общегородской день уборки. Наградим людей на следующем совещании, — отметил Салават Хусаинов.

В качестве приза от администрации города люди получили грамоты и фитнесс-браслеты.