В Башкирии определены самые продвинутые пользователи ПК и сети интернет среди пожилых людей

Как оказалось, наши пенсионеры способны дать фору молодым: они прекрасно владеют компьютерными технологиями, сообщает сайт Newsbash.ru.



Как сообщили в мэрии Уфы, в рамках VII республиканского конкурса по компьютерному многоборью среди неработающих пенсионеров Башкирии участников экзаменовали по четырем направлениям. Пожилые пользователи должны были самостоятельно составить презентацию, связанную с Александром Сергеевичем Пушкиным, проявить уверенные знания в работе с сайтом Пенсионного фонда России, продемонстрировать, насколько грамотно они пользуются «поисковиками» и насколько безопасно делают это с точки зрения вредоносных программ и компьютерных вирусов.Сообщается, что за звание лучшего юзера среди пенсионеров боролись 25 жителей республики старше 55 лет. Самой старшей участнице — 70 лет. Победили районные жители: первое место у Елены Яшиной (Давлекановский район) и Анатолия Квасова (Федоровский), второе — у Ризели Биктимировой (Куюргазинский район) и Вячеслава Ниязгулова (Стерлибашевский), третье — Тамары Сулеймановой (Уфимский район) и Якова Нечаева (Калтасинский).Чемпионат проводился при поддержке Отделения Пенсионного фонда России по Республике Башкортостан с целью продвинуть получение пенсионерами государственных и муниципальных услуг через интернет. Летом этого года обладатели первого места представят республику на Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров в городе Кирове.