В Башкирии определены самые продвинутые пользователи ПК и сети интернет среди пожилых людей
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Как оказалось, наши пенсионеры способны дать фору молодым: они прекрасно владеют компьютерными технологиями, сообщает сайт Newsbash.ru.
Сообщается, что за звание лучшего юзера среди пенсионеров боролись 25 жителей республики старше 55 лет. Самой старшей участнице — 70 лет. Победили районные жители: первое место у Елены Яшиной (Давлекановский район) и Анатолия Квасова (Федоровский), второе — у Ризели Биктимировой (Куюргазинский район) и Вячеслава Ниязгулова (Стерлибашевский), третье — Тамары Сулеймановой (Уфимский район) и Якова Нечаева (Калтасинский).
Чемпионат проводился при поддержке Отделения Пенсионного фонда России по Республике Башкортостан с целью продвинуть получение пенсионерами государственных и муниципальных услуг через интернет. Летом этого года обладатели первого места представят республику на Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров в городе Кирове.
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