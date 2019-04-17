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В Башкирии определены самые продвинутые пользователи ПК и сети интернет среди пожилых людей

Добавлено: 17.04.19
Просмотров: 125
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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В Башкирии определены самые продвинутые пользователи ПК и сети интернет среди пожилых людей

Как оказалось, наши пенсионеры способны дать фору молодым: они прекрасно владеют компьютерными технологиями, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Как сообщили в мэрии Уфы, в рамках VII республиканского конкурса по компьютерному многоборью среди неработающих пенсионеров Башкирии участников экзаменовали по четырем направлениям. Пожилые пользователи должны были самостоятельно составить презентацию, связанную с Александром Сергеевичем Пушкиным, проявить уверенные знания в работе с сайтом Пенсионного фонда России, продемонстрировать, насколько грамотно они пользуются «поисковиками» и насколько безопасно делают это с точки зрения вредоносных программ и компьютерных вирусов.

Сообщается, что за звание лучшего юзера среди пенсионеров боролись 25 жителей республики старше 55 лет. Самой старшей участнице — 70 лет. Победили районные жители: первое место у Елены Яшиной (Давлекановский район) и Анатолия Квасова (Федоровский), второе — у Ризели Биктимировой (Куюргазинский район) и Вячеслава Ниязгулова (Стерлибашевский), третье — Тамары Сулеймановой (Уфимский район) и Якова Нечаева (Калтасинский).

Чемпионат проводился при поддержке Отделения Пенсионного фонда России по Республике Башкортостан с целью продвинуть получение пенсионерами государственных и муниципальных услуг через интернет. Летом этого года обладатели первого места представят республику на Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров в городе Кирове.

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