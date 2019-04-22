В Агидели родители школьников пожаловались детскому омбудсмену на питание в школьных столовых
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В Агидели разгорается настоящий скандал. Родители школьников и воспитанников детских садов обратились с письмом к гражданскому омбудсмену Александру Афанасьеву, сообщает сайт Newsbash.ru.
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— Наши дети едят супы на воде с картофелем и крупами, макаронами. Фруктов нет. Хлеб белый 24 грамма. В котлетах много хлеба, мяса нет совсем. Кости для бульона везти отказались – не хотят утилизировать. Дети целый день впроголодь. Меню не меняется. Чай ужасный – на стакан воды 1 грамм заварки. В школе написано 200 грамм фруктов по регламенту. Но эти фрукты дети не видят. Врачи говорят, что у большинства детей упал гемоглобин. Нас в Агидели просто не считают за людей, — написали в своем письме граждане.
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