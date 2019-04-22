Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Агидели родители школьников пожаловались детскому омбудсмену на питание в школьных столовых

В Агидели родители школьников пожаловались детскому омбудсмену на питание в школьных столовых

Добавлено: 22.04.19
Просмотров: 172
Рубрика: Общество
Теги: Агидель
Комментарии (0)
Загрузка...
В Агидели родители школьников пожаловались детскому омбудсмену на питание в школьных столовых

В Агидели разгорается настоящий скандал. Родители школьников и воспитанников детских садов обратились с письмом к гражданскому омбудсмену Александру Афанасьеву, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Башкирии в школьных столовых могут отменить аутсорсинг

Читайте также:

В Башкирии в школьных столовых могут отменить аутсорсинг
По словам родителей, качество питания в учреждениях не соответствует нормам СанПиНа. В течение двух лет ребятишки не получают ни мяса, ни фруктов. Жители Агидели считают, что виновником ситуации является поставщик питания. На встрече с взволнованными родителями представитель предприятия заявил, что за хороший рацион детей необходимо доплачивать.
— Наши дети едят супы на воде с картофелем и крупами, макаронами. Фруктов нет. Хлеб белый 24 грамма. В котлетах много хлеба, мяса нет совсем. Кости для бульона везти отказались – не хотят утилизировать. Дети целый день впроголодь. Меню не меняется. Чай ужасный – на стакан воды 1 грамм заварки. В школе написано 200 грамм фруктов по регламенту. Но эти фрукты дети не видят. Врачи говорят, что у большинства детей упал гемоглобин. Нас в Агидели просто не считают за людей, — написали в своем письме граждане.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
В Башкирии в школьных столовых могут отменить аутсорсинг
Образование
В Башкирии в школьных столовых могут отменить аутсорсинг
Руководство Абзелиловского района задолжало поставщикам школьного питания 5,3 млн рублей
Происшествия
Руководство Абзелиловского района задолжало поставщикам школьного питания 5,3 млн рублей
В Башкирии родители могут инициировать проверку качества школьного питания
Образование
В Башкирии родители могут инициировать проверку качества школьного питания
ОНФ запустил интернет-опрос: оценить качество питания в школах, детсадах и больницах может любой желающий
Потребитель
ОНФ запустил интернет-опрос: оценить качество питания в школах, детсадах и больницах может любой желающий
В пищеблоках детских садов Башкирии обнаружили 62 кг просроченных продуктов
Потребитель
В пищеблоках детских садов Башкирии обнаружили 62 кг просроченных продуктов
В Агидели женщина вылезла из окна спасаясь от побоев супруга
Происшествия
В Агидели женщина вылезла из окна спасаясь от побоев супруга
В Уфе проверят продавцов кваса и мороженого
Общество
В Уфе проверят продавцов кваса и мороженого
Кто из школьников Башкирии может рассчитывать на бесплатное питание
Общество
Кто из школьников Башкирии может рассчитывать на бесплатное питание
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: