В Агидели родители школьников пожаловались детскому омбудсмену на питание в школьных столовых

В Агидели разгорается настоящий скандал. Родители школьников и воспитанников детских садов обратились с письмом к гражданскому омбудсмену Александру Афанасьеву, сообщает сайт Newsbash.ru.



— Наши дети едят супы на воде с картофелем и крупами, макаронами. Фруктов нет. Хлеб белый 24 грамма. В котлетах много хлеба, мяса нет совсем. Кости для бульона везти отказались – не хотят утилизировать. Дети целый день впроголодь. Меню не меняется. Чай ужасный – на стакан воды 1 грамм заварки. В школе написано 200 грамм фруктов по регламенту. Но эти фрукты дети не видят. Врачи говорят, что у большинства детей упал гемоглобин. Нас в Агидели просто не считают за людей, — написали в своем письме граждане.

По словам родителей, качество питания в учреждениях не соответствует нормам СанПиНа. В течение двух лет ребятишки не получают ни мяса, ни фруктов. Жители Агидели считают, что виновником ситуации является поставщик питания. На встрече с взволнованными родителями представитель предприятия заявил, что за хороший рацион детей необходимо доплачивать.