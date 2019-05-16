В Уфе проходят похороны вице-премьера Башкирии Артура Ахметханова | видео

Сегодня, 16 мая, в столице Башкирии прощаются вице-премьером Башкирии Артуром Ахметхановым. На похороны 57-летнего Артура Ахметханова пришли уже более тысячи человек. Артура Фарвазовича похоронят на Мусульманском кладбище Уфы, сообщает сайт Newsbash.ru.

57-летний Артур Ахметханов ушел из жизни 14 мая. У него осталась жена и двое детей.Напомним, на пост-вице премьера Артур Ахметханов был назначен в октябре минувшего года. В правительстве Башкортостана Артур Фарвазович курировал вопросы безопасности, Госкомитетом по юстиции, взаимодействия с МЧС, Министерством молодежной политики и спорта.Ахметханов Артур Фарвазович родился в 1962 году в Салаватском районе БАССР. Образование высшее - в 1993 году окончил юридический факультет Башгосуниверситета по специальности «юрист-правовед», позже — Академию управления МВД РФ.

Прошел путь от оперуполномоченного уголовного розыска до начальника Орджоникидзевского РУВД Уфы, после почти шесть лет возглавлял республиканскую ГИБДД, с 2005 по 2008 год — заместитель министра, начальник службы милиции общественной безопасности МВД Башкирии.



С 2008 по 2016 год — министр внутренних дел в Северной Осетии. Как отмечали местные СМИ, это почти рекорд долгожительства среди полицейского начальства непростого Северо-Кавказского округа. При Ахметханове в Северной Осетии задержали и осудили на реальные сроки членов нескольких банд, промышлявших похищениями людей и заказными убийствами политиков и бизнесменов. Самое громкое дело — ликвидация банды Аслана Гагиева, жертвами которой стали мэр Владикавказа Виталий Караев и бывший первый вице-премьер правительства республики Казбек Пагиев.



За период службы Артур Ахметханов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также другими государственными наградами.