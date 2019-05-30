Погода на завтра в Башкортостане: 31 мая 2019 года будет жарко
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В пятницу, 31 мая, в Башкирию придет жара. По информации синоптиков Башгидрометцентра, столбики термометров поднимутся до отметки плюс 25-20 градусов, сообщает сайт Newsbash.ru.
В последний день весны также прогнозируются небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер южный умеренный, при грозах шквалистое усиление ветра до сильного. Температура воздуха ночью составит плюс шестнадцать градусов, днем жителей республики ожидает тридцатиградусная жара.
«В первый день лета сохранится жаркая погода, местами с грозовыми дождями, второго июня температура воздуха понизится, в большинстве районов пройдут дожди», - добавили в Башгидрометцентре.
Точную погоду на завтра в Башкортостане смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather
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