В Иглинском районе регоператор начал разбор свалки вблизи села Турбаслы

В Башкортостане продолжается работа по устранению несанкционированных площадок. Их число сейчас почти достигает 3 тысяч. В Иглинском районе сегодня региональный оператор начал разбор свалки вблизи села Турбаслы. Работы займут не одну неделю, сообщает сайт Newsbash.ru.





Живописная картина, бескрайние просторы и леса, а на лугу пасутся с матерями жеребята. Но стоит повернуть голову и идиллия рушится. Уже не зеленые холмы, а горы мусора. Вместо цветов, намотанный на ветви полиэтилен. Несанкционированная свалка раскинулась на три гектара, но ветром мусор разносит еще дальше.

«По времени, наверное, займет месяц, после погрузки спецтранспорт отправляем на полигон в Черкасы. С наступлением лета, весны, такие обращения начали поступать. Они не так многочисленные, но этой работой придется заняться и муниципалитетам, и региональному оператору».

«Их уже не возьмешь, не вывезешь никуда. Там нужно разрабатывать проект рекультивации. Рекультивация у нас состоит из двух этапов – это техническая часть, это выравнивание бортов и биологическая – посадка деревьев, травы. Нужен целый проект».

Жалобы на свалку поступили региональному оператору. Территорию Иглинского района курирует «Спецавтохозяйство». Они и пригнали технику для ликвидации. Рабочим придется вывести около тысячи кубометров мусора.Уже никто не может вспомнить, когда здесь образовалась свалка. Но лет 15 назад мусор сюда уже выбрасывали. А вот эти горы отходов появились в этом году. И даже после того, как начала действовать мусорная реформа, а в селе установили контейнеры. К ним жители привыкли не сразу.После уборки мусора потребуется время для того, чтобы земля пришла в себя. Чернозем под свежими горами отходов не сильно впитал фильтрат, говорят специалисты. А вот более старые захоронения нанесли серьезный вред. Но даже такая свалка еще не считается крупной. В республике есть мусорные полигоны, в разы превосходящие по размеру этот.В Министерстве природопользования и экологии в ближайшее время будут разработаны три таких проекта для рекультивации свалок в Сибае, Баймаке и Стерлитамаке. Будут привлечены федеральные средства. Так как работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Экология».

Нияз Фазылов, заместитель Министра природопользования и экологии Республики Башкортостан:



«В рамках национального проекта планируется строительство полигонов, мусоросортировочного комплекса. Задача – как можно больше полезных компонентов из отходов извлекать. Естественно, стоит задача ликвидировать весь тот ущерб, который был причинена за последние десятилетия».

Всего в республике около 2900 несанкционированных свалок. Их планируют ликвидировать в течение нескольких лет. А вот чтобы к уже имеющимся не добавились новые, стоит менять привычки людей и тренировать меткость, чтобы мусор точно попадал в контейнер.Автор: Анастасия Ильчибаева