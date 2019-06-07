В Иглинском районе регоператор начал разбор свалки вблизи села Турбаслы
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В Башкортостане продолжается работа по устранению несанкционированных площадок. Их число сейчас почти достигает 3 тысяч. В Иглинском районе сегодня региональный оператор начал разбор свалки вблизи села Турбаслы. Работы займут не одну неделю, сообщает сайт Newsbash.ru.
Живописная картина, бескрайние просторы и леса, а на лугу пасутся с матерями жеребята. Но стоит повернуть голову и идиллия рушится. Уже не зеленые холмы, а горы мусора. Вместо цветов, намотанный на ветви полиэтилен. Несанкционированная свалка раскинулась на три гектара, но ветром мусор разносит еще дальше.
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Ильмир Хасанов, заместитель директора МУП «Спецавтохозяйство»:
«По времени, наверное, займет месяц, после погрузки спецтранспорт отправляем на полигон в Черкасы. С наступлением лета, весны, такие обращения начали поступать. Они не так многочисленные, но этой работой придется заняться и муниципалитетам, и региональному оператору».Уже никто не может вспомнить, когда здесь образовалась свалка. Но лет 15 назад мусор сюда уже выбрасывали. А вот эти горы отходов появились в этом году. И даже после того, как начала действовать мусорная реформа, а в селе установили контейнеры. К ним жители привыкли не сразу.
После уборки мусора потребуется время для того, чтобы земля пришла в себя. Чернозем под свежими горами отходов не сильно впитал фильтрат, говорят специалисты. А вот более старые захоронения нанесли серьезный вред. Но даже такая свалка еще не считается крупной. В республике есть мусорные полигоны, в разы превосходящие по размеру этот.
Рустем Мифтахов, заместитель начальника Приуфимского территориального Управления министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан:
«Их уже не возьмешь, не вывезешь никуда. Там нужно разрабатывать проект рекультивации. Рекультивация у нас состоит из двух этапов – это техническая часть, это выравнивание бортов и биологическая – посадка деревьев, травы. Нужен целый проект».В Министерстве природопользования и экологии в ближайшее время будут разработаны три таких проекта для рекультивации свалок в Сибае, Баймаке и Стерлитамаке. Будут привлечены федеральные средства. Так как работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Экология».
Нияз Фазылов, заместитель Министра природопользования и экологии Республики Башкортостан:
«В рамках национального проекта планируется строительство полигонов, мусоросортировочного комплекса. Задача – как можно больше полезных компонентов из отходов извлекать. Естественно, стоит задача ликвидировать весь тот ущерб, который был причинена за последние десятилетия».Всего в республике около 2900 несанкционированных свалок. Их планируют ликвидировать в течение нескольких лет. А вот чтобы к уже имеющимся не добавились новые, стоит менять привычки людей и тренировать меткость, чтобы мусор точно попадал в контейнер.
Автор: Анастасия Ильчибаева
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