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Уфа может получить международное звание «Город трудовой доблести и славы»

Добавлено: 13.06.19
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Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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Уфа может получить международное звание «Город трудовой доблести и славы»

Общественная палата Уфы первого созыва провела совещание, где обсуждалась возможность присвоения столице Башкирии звания «Город трудовой доблести и славы». В настоящий момент общественного международного звания удостоены более 20 городов России, включая Ишимбай, сообщает сайт Newsbash.ru.

Основанием для присвоения стали факты, опубликованные в книге «Уфа в годы Великой Отечественной войны». В частности, в военные годы город стал одним из опорных центров страны, где было размещено свыше 40 предприятий, ряд государственных, учебных, научных и культурных учреждений. В Уфу в то время эвакуировались более 100 тысяч человек из центральных, западных и южных районов страны. Помимо прочего, уфимские предприятия принимали участие в восстановлении освобожденных городов и сел.

Ранее предложение о присвоении Уфе звания «Город трудовой доблести и славы» было озвучено в мае 2015 года.

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