Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Уфе, в честь присвоения столице звания «Город трудовой доблести», прогремит салют

В Уфе, в честь присвоения столице звания «Город трудовой доблести», прогремит салют

В Уфе, в честь присвоения столице звания «Город трудовой доблести», прогремит салют

Уфа | 03 июл 2020 | 10:52

Сегодня вечером, 3 июля, в 23:00 в Уфе прогремит праздничный салют. Повод – присвоение башкирской столице звания «Города трудовой доблести». Фейерверк состоится на площади имени Ленина, сообщает мэрия.

Путин поддержал идею присвоить Уфе звание «Город трудовой доблести»

Читайте также:

Путин поддержал идею присвоить Уфе звание «Город трудовой доблести»
Напомним, накануне, 2 июля, президент России подписал указ о присвоении 20 городам почетного звания «Город трудовой доблести» за вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне. В почетном списке оказалась и столица Башкирии. Это стало возможным благодаря поддержке жителей города и республики. За увековечение подвига уфимских тружеников тыла свои подписи поставили 1,2 млн человек.
Читать дальше...

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: