В Кушнаренковском районе площадку для отдыха закрыл местный предприниматель

Жители села Сультюп Кушнаренковского района оказались в неприятной ситуации. Местное озеро, которое годами было их любимой площадкой отдыха, внезапно оказалось запретным. Все из-за того, что кто-то взял его в аренду и закрыл доступ для деревенских, сообщает сайт Newsbash.ru.





Как отметили жители Сультюп, они никогда не видели ни самого предпринимателя, ни документов об аренде территорий. Кроме того, нынешний хозяин пруда настроен агрессивно и даже угрожает их здоровью. Со своей просьбой разобраться в ситуации и помочь им вернуть местную достопримечательность они обратились к врио Главы Башкирии Радию Хабирову.

— В нашем селе произошёл настоящий захват территории! У населенного пункта расположилось озеро, которое находится в аренде у неизвестного товарища, документов мы не видели. Нам не разрешают на этом пруду ни купаться, ни ловить рыбу, ни отдыхать. К нашему населению относятся, можно сказать, агрессивно. Нам даже под ноги стреляли из пистолета, не знаем, это был боевой или травматический, но факт остается фактом. Хорошо, что еще не попали. Просим вас о помощи и прекратить беззаконие! — говорится в сообщении жителей Сультюпа.