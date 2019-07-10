Муж кассирши Луизы Марат Хайруллин выступил на ток-шоу «Пусть говорят»

Муж кассирши Луизы Хайруллиной, которая вынесла из банка города Салавата более 20 миллионов, выступил сегодня на Первом канале в ток-шоу «Пусть говорят», сообщает сайт Newsbash.ru.





Марат Хайруллин заявил, что всё произошло из-за его склонности к азартным играм. Он начал делать ставки на тотализаторе, и к 2017 году проиграл уже несколько сотен тысяч. Вначале он пытался выпутаться из создавшей ситуации самостоятельно и брал кредиты, стараясь покрыть долги. Но играть при этом он не переставал, надеясь, что отыграется.

- Это театр абсурда какой-то! – звучало рефреном во время шоу.

- Всю эту дичь я уже слышал, - заявил адвокат Алексей Степанов, - И следователи это услышат не впервые, это уже есть в материалах дела. Когда его допрашивали в качестве свидетеля, он уже говорил, что он игрок и инициатор краж денег. Хотя я не рекомендовал Марату этого говорить, потому что и для Луизы, и для него это отягчающее обстоятельство. Я задавал ему вопрос – действительно ли с его карточки были осуществлены транзакции на все эти суммы? И выяснил, что систематически в течение двух лет с его банковских карт списывались деньги в адекватных его словам суммах. Марата нужно отправить на судебно-психиатрическую экспертизу, которая бы подтвердила, что он не отдает отчета в своих действиях. В моей практике было абсолютно идентичное дело – в Волгограде девушка-кассир в течение полугода вынесла из банка около двух с половиной миллионов рублей для своего любимого, который проигрывал их на тотализаторах. Мужчина так же втянул девушку в свою искаженную реальность. А теперь у Марата инфантильная попытка оправдать любимую и сказать, что она не виновата.

Вскоре вся его зарплата, которую он получал, работая вахтовым методом на Севере, стала уходить на покрытие долгов. И он был вынужден всё рассказать Луизе.По словам Марата, по его просьбе Луиза стала выносить из хранилища банка деньги, заменяя их купюрами банка приколов, которые Марат покупал в магазинах Салавата. Поскольку он продолжал играть, в надежде отыграться, это стало системой. И за эти два года постепенно и была вынесена сумма, которая потом была объявлена в розыск – около 25 миллионов рублей. Как уверяет Марат, отвечая на вопросы экспертов, за эти два года Луиза даже не ходила в отпуск, чтобы никому не сдавать кассу и тем самым избежать проверок.Но сколько верёвочке ни виться, а конец будет. Постепенно в хранилище банка настоящие деньги подошли к концу. И супруги, посоветовавшись, решили, что нужно скрыться. Марат говорит, что в большой сумке, которую зафиксировали видеокамеры в руках у Луизы в её последний рабочий день, были остатки настоящих денег и все те фальшивые, которые они в течение длительного времени относили в хранилище взамен настоящих.Хорошо продуманного грандиозного плана побега у супругов не было. Как рассказывает Марат, в тот день они заехали в школу, сказали, что дети уезжают с ними на море. А потом отправились на берег реки недалеко от Салавата и провели там три дня, живя в палатке. К выходным туда стали съезжаться отдыхающие и, чтобы не быть узнанными, ведь их уже активно искали, супруги вернулись обратно в Салават, в гараж отца Луизы. Этим и объясняется постельное белье в автомобиле, найденное впоследствии сотрудниками полиции.Далее семья разделилась – Луиза со старшей дочкой, Марат с младшей - уехали на такси в Казань. И целый месяц, пока полиция всей страны их искала, они кочевали по съемным квартирам в Казани. На пятой квартире их и задержали.Те деньги, которые были вынесены из банка в последнюю очередь, Марат тоже потратил на тотализаторы, надеясь отыграться.

За полминуты до окончания передачи ведущий Дмитрий Борисов буквально вытянул у Марата цель его прихода на шоу.

- Я пришел сюда сказать правду. Я её сказал. Дело ваше – верить или не верить. Я пришел только ради нашей семьи, ради Луизы. Когда мы беседовали с адвокатами, они говорили мне, что в этой ситуации есть выход – надо вернуть деньги. Но так как у нас нет денег, я хочу обратиться – кто нам чем поможет в этой ситуации.

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На этом шоу, посвященное «ограблению века», превратившемуся в театр абсурда, закончилось, и Марат Хайруллин отправился обратно в Салават, где его ждёт очередной допрос у следователей и, возможно, перемена статуса – со свидетеля на обвиняемого.