Муж Луизы Хайруллиной из Салавата рассказал, как жена грабила банк
Салават | 23 сен 2020 | 15:29
Сегодня, 23 сентября, на заседании в Салаватском городском суде был зачитан протокол допроса мужа Луизы Хайруллиной, которая прославилась на всю Башкирию из-за громкого ограбления банка. На заседании озвучили все показания Марата Хайруллина, который рассказал, как его жена вынесла 25 млн рублей из банка. Также он посетовал, что СМИ неправильно трактовали его слова, и что он не собирается подставлять Луизу.
По информации издания «АиФ-Уфа», в протоколе допроса Марат Хайруллин рассказал, что в банке в 2017 году прошла ревизия, после которой он понял, что больше никаких проверок не будет. Луиза в течение двух лет выносила деньги из хранилища по его просьбе, так как Марат пытался отыграться на ставках. Каждый раз сумма была разной – от 10 до 100 тысяч рублей, иногда купюры Луиза выносила сама, иногда в банк приезжал муж.
Напомним, о громком ограблении стало известно прошлой весной, когда пропала сама кассир и вся ее семья, а позже выяснилось, что она ограбила банк, в котором работала. Позже установили, что деньги похищались в период с сентября 2017 года по май 2019 года. По версии следователей, Луиза Хайруллина либо выносила похищенные деньги из офиса, либо передавала их мужу в кассе банка. Общий ущерб составил 25 млн рублей, большую часть Марат Хайруллин потратил на ставках.