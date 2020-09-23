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Муж Луизы Хайруллиной из Салавата рассказал, как жена грабила банк

Муж Луизы Хайруллиной из Салавата рассказал, как жена грабила банк

Салават | 23 сен 2020 | 15:29

Сегодня, 23 сентября, на заседании в Салаватском городском суде был зачитан протокол допроса мужа Луизы Хайруллиной, которая прославилась на всю Башкирию из-за громкого ограбления банка. На заседании озвучили все показания Марата Хайруллина, который рассказал, как его жена вынесла 25 млн рублей из банка. Также он посетовал, что СМИ неправильно трактовали его слова, и что он не собирается подставлять Луизу.



По информации издания «АиФ-Уфа», в протоколе допроса Марат Хайруллин рассказал, что в банке в 2017 году прошла ревизия, после которой он понял, что больше никаких проверок не будет. Луиза в течение двух лет выносила деньги из хранилища по его просьбе, так как Марат пытался отыграться на ставках. Каждый раз сумма была разной – от 10 до 100 тысяч рублей, иногда купюры Луиза выносила сама, иногда в банк приезжал муж. 

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«Луиза очень доверчивая и даже наивная, меня она слушала беспрекословно», – заявлял на допросе Марат, отметив, что верил, что сможет отыграться. Вскрылось, что семья делала ставки даже после того, как сбежала. 
Сам же Марат, передает издание, посетовал корреспонденту, что журналисты опубликовали его слова неверно, и что он не пытается снять с себя ответственность за организацию преступления. 
«Представили все так, будто я нож в спину своей жене воткнул. А я всего лишь попросил, чтобы нас не признавали виновными в создании организованной преступной группы», – заявил он. 
Напомним, на заседании, где рассматривалось дело Луизы Хайруллиной, женщина появилась в неузнаваемом виде, похудев на 13 кг,  и поделилась своими переживаниями. 


Напомним, о громком ограблении стало известно прошлой весной, когда пропала сама кассир и вся ее семья, а позже выяснилось, что она ограбила банк, в котором работала. Позже установили, что деньги похищались в период с сентября 2017 года по май 2019 года. По версии следователей, Луиза Хайруллина либо выносила похищенные деньги из офиса, либо передавала их мужу в кассе банка. Общий ущерб составил 25 млн рублей, большую часть Марат Хайруллин потратил на ставках. 

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Источник: gorobzor.ru

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