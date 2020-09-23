Муж Луизы Хайруллиной из Салавата рассказал, как жена грабила банк

Салават | 23 сен 2020 | 15:29

Сегодня, 23 сентября, на заседании в Салаватском городском суде был зачитан протокол допроса мужа Луизы Хайруллиной, которая прославилась на всю Башкирию из-за громкого ограбления банка. На заседании озвучили все показания Марата Хайруллина, который рассказал, как его жена вынесла 25 млн рублей из банка. Также он посетовал, что СМИ неправильно трактовали его слова, и что он не собирается подставлять Луизу.







По информации издания «АиФ-Уфа», в протоколе допроса Марат Хайруллин рассказал, что в банке в 2017 году прошла ревизия, после которой он понял, что больше никаких проверок не будет. Луиза в течение двух лет выносила деньги из хранилища по его просьбе, так как Марат пытался отыграться на ставках. Каждый раз сумма была разной – от 10 до 100 тысяч рублей, иногда купюры Луиза выносила сама, иногда в банк приезжал муж.

«Луиза очень доверчивая и даже наивная, меня она слушала беспрекословно», – заявлял на допросе Марат, отметив, что верил, что сможет отыграться. Вскрылось, что семья делала ставки даже после того, как сбежала.

«Представили все так, будто я нож в спину своей жене воткнул. А я всего лишь попросил, чтобы нас не признавали виновными в создании организованной преступной группы», – заявил он.









Сам же Марат, передает издание, посетовал корреспонденту, что журналисты опубликовали его слова неверно, и что он не пытается снять с себя ответственность за организацию преступления.Напомним, на заседании, где рассматривалось дело Луизы Хайруллиной, женщина появилась в неузнаваемом виде, похудев на 13 кг, и поделилась своими переживаниями.

Напомним, о громком ограблении стало известно прошлой весной, когда пропала сама кассир и вся ее семья, а позже выяснилось, что она ограбила банк, в котором работала. Позже установили, что деньги похищались в период с сентября 2017 года по май 2019 года. По версии следователей, Луиза Хайруллина либо выносила похищенные деньги из офиса, либо передавала их мужу в кассе банка. Общий ущерб составил 25 млн рублей, большую часть Марат Хайруллин потратил на ставках.





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