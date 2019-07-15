Авария в Архангельском районе: в перевернувшемся автобусе пострадали 21 человек, погибли - 6
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В Башкортостане в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в районе села Ирныкши, погибли шесть человек, в лечебные учреждения доставлен 21 человек, из них два ребенка, сообщает сайт Newsbash.ru
«Госпитализированы восемь человек, из них один ребенок. 13 человек, в том числе один несовершеннолетний, после осмотра отпущены на амбулаторное лечение. Остальные пассажиры автобуса — 13 человек — доставлены в пункт временного размещения. Сейчас в ПВР остается четыре человека, а девять уехали с родственниками домой», — пояснили в ведомстве.
В ликвидации последствий ДТП задействовано 27 единиц техники, 94 человека, от МЧС — четыре спецмашины и 26 человек.
На базе МЧС РБ работает телефон горячей линии: 248-12-84.
Все пассажиры автобуса работали в одной компании, которая занимается грузоперевозками. В эти выходные коллеги решили выбраться в Башкирию на сплав в Бурзянский район.
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