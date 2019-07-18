Жители Белорецка остались недовольны качеством новой роллерной трассы

В Белорецке местные жители недовольны тем, как была сделана новая роллерная трасса на местном стадионе. Автор ролика отмечает, мало того, что всё сделано небрежно, так еще и опасно для здоровья спортсменов, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Кроме того, мобильный репортер указывает, что посередине всей трассы тут и там установлены колодцы, что также будет мешать спортсменам. Видимо решили сделать дополнительные препятствия для атлетов, отметили пользователи социальных сетей.