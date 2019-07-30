Синоптики Башкирии рассказали, когда в республику вернется тепло
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Погодные условия улучшатся в выходные дни, но незначительно, информирует Башгидромет. Интенсивность дождей уменьшится, температура воздуха днем при растекании облачности повысится до +15,+20 градусов, сообщает сайт Newsbash.ru.
В ближайшие дни в регионе ожидается ненастная погода, причиной которой является активный циклон с юго-запада. 1 и 2 августа пройдут дожди, местами сильные, в отдельных районах прогремят грозы. В тыловой части циклона порывы северного и северо-западного ветра будут достигать 17- 22 м/с. Температура воздуха днем будет не выше 11-17 градусов.
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Подробный прогноз погоды в Башкирии смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather
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