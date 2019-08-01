Погода в Башкирии на 3 дня: будет прохладно, пройдут осадки

Синоптики Башгидрометцентра сделали неблагоприятный прогноз на ближайшие три дня. Температура воздуха останется прохладной, а по всей республике ожидаются осадки, сообщает сайт Newsbash.ru.





Сегодня, 1 августа днем температура воздуха составит 11-16 градусов с повышением на юго-востоке до 21 тепла. При этом в регионе пройдут очень сильные дожди и ливни с грозами, а ветер может усилиться до 21-26 метров в секунду.

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В пятницу, 2 августа, вероятность дождей с грозами сохранится. Ночью столбики термометров покажут +6, +11 градусов, а в дневное время ожидается +12, +17. Установится западный ветер, который может переходить из умеренного в порывистый. 3 августа погода существенно не изменится, но днем будет чуть теплее – синоптики прогнозируют +14, +19 градусов.