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Молодая пара из Нуримановского района устроила свадьбу в стиле ВДВ

Добавлено: 05.08.19
Просмотров: 103
Рубрика: Общество
Теги: Нуримановский район
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Молодая пара из Нуримановского района устроила свадьбу в стиле ВДВ

Молодая пара из Башкирии сыграла свадьбу в стиле ВДВ. Руслан Галиев и Регина Калимуллина заключили брак в ЗАГСе Нуримановского района 2 августа. На церемонии невеста была в камуфляжном платье в военном стиле. Молодой муж Руслан — десантник. День свадьбы совпал с Днём ВДВ, поэтому мужчина был в парадной форме, сообщает сайт Newsbash.ru


— Вообще это была идея мужа, — рассказала невеста, — как он говорил, это была его мечта — провести свадьбу в стиле ВДВ. Затем он пошёл в ателье, узнал цены, и мы решили заказать такое платье.
Обычаи башкирской свадьбы

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Обычаи башкирской свадьбы
По словам Регины, наряд понравился ей, как только она его увидела.
— Когда я пришла на примерку, увидела платье — оно мне сразу же понравилось, — рассказала она, — очень красиво всё сидело, так как было шито по моим размерам. В восторге был не только мой муж, но и все окружающие и гости. Даже была мысль прыгнуть с парашютом в этот день в таких нарядах.

По словам невесты, несмотря на дождь, свадьба прошла хорошо.
— Был классный дождливый день, — рассказала она, — собрались только родственники, около 35–40 человек.
Женщина планирует хранить необычное платье всю жизнь и надевать его каждый год на 2 августа.
— Для Руслана и Регины теперь 2 августа не просто День ВДВ, а семейный праздник, — прокомментировали самобытное бракосочетание в Госкомитете по делам юстиции РБ, — пожелаем нашим молодоженам долгой счастливой семейной жизни и мирного неба над головой!
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