Молодая пара из Нуримановского района устроила свадьбу в стиле ВДВ

Молодая пара из Башкирии сыграла свадьбу в стиле ВДВ. Руслан Галиев и Регина Калимуллина заключили брак в ЗАГСе Нуримановского района 2 августа. На церемонии невеста была в камуфляжном платье в военном стиле. Молодой муж Руслан — десантник. День свадьбы совпал с Днём ВДВ, поэтому мужчина был в парадной форме, сообщает сайт Newsbash.ru.





— Вообще это была идея мужа, — рассказала невеста, — как он говорил, это была его мечта — провести свадьбу в стиле ВДВ. Затем он пошёл в ателье, узнал цены, и мы решили заказать такое платье.

— Когда я пришла на примерку, увидела платье — оно мне сразу же понравилось, — рассказала она, — очень красиво всё сидело, так как было шито по моим размерам. В восторге был не только мой муж, но и все окружающие и гости. Даже была мысль прыгнуть с парашютом в этот день в таких нарядах.

— Был классный дождливый день, — рассказала она, — собрались только родственники, около 35–40 человек.

— Для Руслана и Регины теперь 2 августа не просто День ВДВ, а семейный праздник, — прокомментировали самобытное бракосочетание в Госкомитете по делам юстиции РБ, — пожелаем нашим молодоженам долгой счастливой семейной жизни и мирного неба над головой!

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

По словам Регины, наряд понравился ей, как только она его увидела.По словам невесты, несмотря на дождь, свадьба прошла хорошо.Женщина планирует хранить необычное платье всю жизнь и надевать его каждый год на 2 августа.