В Дюртюлинском районе простились с полицейским Ильмиром Хановым погибшим в Сургуте
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В Дюртюлинском районе прошла церемония прощания с сержантом полиции Ильмиром Хановым, погибшим во время исполнения служебного долга в Сургуте, сообщает сайт Newsbash.ru.
Ранее сообщалось, что инспектора ППС Ильмира Ханова убили вечером 1 августа во время задержания вооруженного преступника. Полицейский вместе со своим напарником приехали проверить сообщение местных жителей о неадекватном мужчине, который оказался работником городской пожарной части Филиппом Иноземцовым.
«Несмотря на дождливый день в Доме культуры села Семилетка Дюртюлинского района практически нет места. Сотни местных жителей, полицейских и родственников собрались здесь на церемонии прощания с полицейским Ильмиром Хановым», – отметили в пресс-службе полиции.
«Он является гордостью для жителей республики», – подчеркнул Артур Сайфуллин.Заместитель командира батальона ППС в Сургуте Павел Шихатов рассказал, что Ильмир всегда мечтал служить.
«С самого начала как он устроился к нам, коллектив принял его как родного. Любой мог обратиться к нему за помощью и каждый из сослуживцев был сам рад помочь этому прекрасному человеку», – вспомнил погибшего он.
Сержанта полиции похоронили с почестями в нескольких километрах от родного села. Его имя пополнило трагический список полицейских, отдавших жизнь во имя служения Родине. В Сургуте его имя планируют увековечить на мемориальной доске.
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