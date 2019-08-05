В Дюртюлинском районе простились с полицейским Ильмиром Хановым погибшим в Сургуте

В Дюртюлинском районе прошла церемония прощания с сержантом полиции Ильмиром Хановым, погибшим во время исполнения служебного долга в Сургуте, сообщает сайт Newsbash.ru.

Ранее сообщалось, что инспектора ППС Ильмира Ханова убили вечером 1 августа во время задержания вооруженного преступника. Полицейский вместе со своим напарником приехали проверить сообщение местных жителей о неадекватном мужчине, который оказался работником городской пожарной части Филиппом Иноземцовым.

«Несмотря на дождливый день в Доме культуры села Семилетка Дюртюлинского района практически нет места. Сотни местных жителей, полицейских и родственников собрались здесь на церемонии прощания с полицейским Ильмиром Хановым», – отметили в пресс-службе полиции.

«Он является гордостью для жителей республики», – подчеркнул Артур Сайфуллин.

«С самого начала как он устроился к нам, коллектив принял его как родного. Любой мог обратиться к нему за помощью и каждый из сослуживцев был сам рад помочь этому прекрасному человеку», – вспомнил погибшего он.

Сотрудники МВД подошли к нему узнать о состоянии, так как у Иноземцева были на одежде пятна крови. В ответ на это мужчина нанес несколько ножевых ранений Ильмиру. После нападения тот скончался на месте.Полковник полиции Артур Сайфуллин отметил, что Ильмир погиб, исполняя свой служебный долг, он защитил мирных жителей города от неминуемой гибели.Заместитель командира батальона ППС в Сургуте Павел Шихатов рассказал, что Ильмир всегда мечтал служить.

Сержанта полиции похоронили с почестями в нескольких километрах от родного села. Его имя пополнило трагический список полицейских, отдавших жизнь во имя служения Родине. В Сургуте его имя планируют увековечить на мемориальной доске.

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