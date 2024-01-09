В Башкирии простились с участником СВО Ильмиром Вильдановым

В Башкирии простились с 30-летним рядовым Ильмиром Вильдановым, погибшим в ходе специальной военной операции.

Как сообщает администрация города Нефтекамск, Ильмир Вильданов родился и вырос в поселке Амзя. После окончания местной школы он получил профессиональное образование в социально-гуманитарном техникуме Казани.

Свою трудовую деятельность Ильмир начал в 2013 году. А 28 сентября 2022 года в рамках частичной мобилизации его призвали на военную службу и направили для выполнения боевых задач в зону СВО.

Как отмечают в городской администрации, Ильмир Вильданов обладал высокой степенью готовности к исполнению воинского долга. Его характеризовали как собранного, организованного человека, умеющего быстро ориентироваться и принимать решения в сложных условиях, а также проявляющего способности в выполнении боевых задач.

Прощание с погибшим военнослужащим состоялось в Доме культуры его родного поселка Амзя. Жители и руководство района выразили соболезнования родным и близким Ильмира Вильданова.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети