«Мы не снимаем с себя ответственности»: гендиректор ООО «Полиэф» о загрязнении реки Изяк

Накануне на территории ООО «Полиэф» прошла встреча руководства предприятия с журналистами, в ходе которой были продемонстрированы очистные сооружения завода, место утечки и возведенная дамба, помогающая задержать и очистить остатки загрязненной воды. Во время экскурсии генеральный директор «Полиэф» Михаил Юрин ответил на самые актуальные вопросы, касаемые утечки отходов производства в реку Изяк.

Выход в лес, в котором произошла авария

Руководство «Полиэф» утверждает, что на предприятии хорошая система очистных сооружений. Как могла произойти утечка?

Для нас это неприятная внештатная ситуация. Сейчас мы работаем совместно с прокуратурой, идет проверка и расследование. Одно из предположений: в систему ливневой канализации попали сточные воды с производства. Рано делать выводы, но если имело место стечение обстоятельств или человеческий фактор, то будут приняты соответствующие меры.

В наших действующих схемах они не отражены. Возможно, в момент строительства площадки, когда необходимо было ее осушить, строители проложили эти трубы. Ливневая канализация в принципе не предполагает приборов учета.

Ситуация абсолютно стабильна и не представляет никакой угрозы для населения, в том числе для питьевого водозабора. Предприняты дополнительные меры, которые исключают попадание загрязненной воды. Анализы почвы делает Росприроднадзор. На случай, если эта земля загрязнена, мы перегородили этот участок местности, всю дождевую воду, которая здесь скапливается в естественном углублении, мы собираем и помпами откачиваем на свои очистные сооружения. На дамбе круглосуточно дежурят люди, следят за ситуацией.

Палатка, в которой ночуют дежурные у дамбы

Мы не снимаем с себя ответственности. Тот вред, который будет подсчитан и предъявлен компетентными органами, компания компенсирует. Помимо этого, мы и до данного происшествия в течение нескольких лет по собственной инициативе проводили экологическую акцию по зарыблению реки Белой. Мы за 4 года выпустили более 25 тысяч мальков стерляди. Были предложения, в том числе и от жителей в соцсетях, зарыбить и реку Изяк. Мы получили короткую консультацию от Росрыболовства, от природоохранных органов, специалисты считают, что сейчас этого делать нельзя, потому что можно нанести еще больший вред. Поэтому либо мы сделаем зарыбление в следующем году, если это позволят сделать соответствующие службы, либо популяция рыбы восстановится естественным образом.

Из маркерных для предприятия веществ: терефталевая кислота, бензойная кислота и марганец.

Фенол на нашем предприятии не используется. Это все слухи, которые блуждают в соцсетях. Кто-то даже написал, что у нас тут выброс радиации. Нет здесь радиации, это точно. И фенола в нашей технологии попросту нет.

Мы проводим ежесуточные пробы воды в реке Изяк в нескольких точках. Уже по состоянию на 1 августа река была чистая, в том числе по данным официальных органов, но мы продолжаем мониторить.

Дамба, удерживающая воду

Этот водоем, наверное, правильнее называть лесным ручьем. Да, здесь также проходят проверки, вода абсолютно чистая.

Внутри сооружения установлена непроницаемая мембрана, стенка укреплена мешками из песка, а сверху все это засыпано землей. Мембрана опущена под землю для того, чтобы вода не нашла никакого выхода. Мы абсолютно уверены, что дальше этой дамбы вода не уйдет.

Сейчас мы разрабатываем план мероприятий, который необходимо согласовать со всеми заинтересованными сторонами, в том числе и с собственником этого участка земли - министерством лесного хозяйства. Как только мы согласуем, как нам сюда доставлять технику, по какой дороге, сразу же приступим к реализации. Осенью мы должны будем закончить эти работы, и гарантируем, что никаких следов происшествия здесь не будет.

Трубопроводы, которые были обнаружены, полностью изолированы, демонтированы. Технологический процесс ведется в соответствии с регламентом.

Водозаборный насос

Отметим, что ущерб, нанесенный производством, пока не известен. В дальнейшем, в случае точных доказательств вины завода, «Полиэф» возместит причиненный вред.Добавим, что по информации регионального Роспотребнадзора, в Башкирии проводится мониторинг качества воды в реках Изяк и Уфа, а также питьевой воды из резервуаров шакшинского, северного поверхностного, северного инфильтрационного, южного водозаборов, расположенных на реке Уфа. По данным ведомства, в отобранных пробах по состоянию на 1 августа содержание загрязняющих веществ находится в пределах гигиенических нормативов.

Напомним, информация о загрязнении реки Изяк и массовой гибели рыбы в водоеме появилась в соцсетях 26 июля. На место выехали надзорные органы и экстренные службы. По поручению врио Главы Башкирии Радия Хабирова была создана специальная рабочая группа для подробного анализа ситуации и координации работы органов власти по ее устранению. Ее возглавил первый заместитель руководителя администрации Главы РБ Ринат Баширов. В состав группы вошли представители Госкомитета РБ по ЧС, республиканского Министерства природопользования и экологии, контрольных и надзорных органов.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram