Жители Стерлибашевского района пожаловались на смог, который отчетливо виден в районе деревни Отрада. Фотографии с места сделали на прошлой неделе, жалобу разместили в соцсетях, сообщает сайт Newsbash.ru.





— Выборы позади, каждый день с утра нюхаем выбросы с заводов... Фото сделано со стороны Отрады на Стерлибашевский перекресток. В воздухе вдалеке висит черный смог, камера все не передает, — написал автор фотографии.На обращение в соцсетях оперативно отреагировали в Минэкологии РБ:

— Информация о загрязнении атмосферного воздуха для рассмотрения перенаправлена в территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РБ в городе Стерлитамаке, Аургазинском, Гафурийском, Стерлибашевском, Стерлитамакском районах. После получения информации сообщим дополнительно.

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