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Жители Стерлибашевского района пожаловались на смог

Добавлено: 16.09.19
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Рубрика: Общество
Теги: Стерлибашевский район
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Жители Стерлибашевского района пожаловались на смог

Жители Стерлибашевского района пожаловались на смог, который отчетливо виден в районе деревни Отрада. Фотографии с места сделали на прошлой неделе, жалобу разместили в соцсетях, сообщает сайт Newsbash.ru.


— Выборы позади, каждый день с утра нюхаем выбросы с заводов... Фото сделано со стороны Отрады на Стерлибашевский перекресток. В воздухе вдалеке висит черный смог, камера все не передает, — написал автор фотографии.На обращение в соцсетях оперативно отреагировали в Минэкологии РБ:

— Информация о загрязнении атмосферного воздуха для рассмотрения перенаправлена в территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РБ в городе Стерлитамаке, Аургазинском, Гафурийском, Стерлибашевском, Стерлитамакском районах. После получения информации сообщим дополнительно.
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Со слов местных жителей, на этом участке давно необходимо установить автоматическую станцию контроля воздуха, но ее как не было, так и нет.

Жители Стерлитамака и Салавата уже не в первый раз жалуются на качество воздуха. 13 сентября Анастасия из Салавата рассказала о том, что неприятный запах стоит уже неделю.
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