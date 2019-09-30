В Белорецке мусорная площадка превратилась в большую свалку

Жители Белорецка жалуются на переполненные мусорные контейнеры в одном из дворов по улице Чкалова. Если раньше отходы вывозили по графику, то сейчас мусорные мешки уже не помещаются в предназначенные для этого ящики. Фотографии опубликовали в соцсетях местные жители, сообщает сайт Newsbash.ru.





— За мусор не платили – было чище! Начали платить, его стало больше и вовремя не вывозят, — жалуется Светлана Мокрушина.

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— Благодарю администрацию за отопление. Теперь режим «открой окно и дыши свободно» включен. Только вот не получается. Когда и куда его уже увезут? — задается вопросом пользователи соцсети.Напомним, «мусорная реформа», которая стартовала в январе 2019 года, до сих пор имеет большое количество неразрешенных вопросов. Так, уроженцы Нагаево столкнулись с другой проблемой. Вдоль дороги по улице Есенинская собралась большая гора отходов.Как признаются сами жители, мусорная площадка уже перестала вмещать в себя ТКО и превратилась в большую свалку.