В Белорецке мусорная площадка превратилась в большую свалку
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Жители Белорецка жалуются на переполненные мусорные контейнеры в одном из дворов по улице Чкалова. Если раньше отходы вывозили по графику, то сейчас мусорные мешки уже не помещаются в предназначенные для этого ящики. Фотографии опубликовали в соцсетях местные жители, сообщает сайт Newsbash.ru.
— За мусор не платили – было чище! Начали платить, его стало больше и вовремя не вывозят, — жалуется Светлана Мокрушина.
Напомним, «мусорная реформа», которая стартовала в январе 2019 года, до сих пор имеет большое количество неразрешенных вопросов. Так, уроженцы Нагаево столкнулись с другой проблемой. Вдоль дороги по улице Есенинская собралась большая гора отходов.
Как признаются сами жители, мусорная площадка уже перестала вмещать в себя ТКО и превратилась в большую свалку.
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