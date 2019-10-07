Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » На передаче "Пусть говорят" соберутся участники конфликта, связанного с гибелью щенков в Стерлитамаке

На передаче "Пусть говорят" соберутся участники конфликта, связанного с гибелью щенков в Стерлитамаке

Добавлено: 07.10.19
Просмотров: 68
Рубрика: Общество
Теги: Стерлитамакский район
Комментарии (0)
Загрузка...
На передаче "Пусть говорят" соберутся участники конфликта, связанного с гибелью щенков в Стерлитамаке

Несколько недель вся Россия обсуждает массовую гибель 11 щенят и их мамы. Трагедия произошла в Стерлитамаке в одном из заброшенных домов. Подозрение пало на подростков из местной школы, которые якобы снимали на видео истязание животных.


В Стерлитамаке были найдены тела мертвых щенков, рядом с ними лежала и их мама. Зоозащитники обвинили в смерти животных подростков из 8-ой школы Стерлитамака. По их словам, ребята взорвали щенят петардами, которые купили в соседнем с заброшенным домом ларьке. Сами дети утверждали, что щенят они не убивали, а наоборот, кормили по возможности и играли с ними. Доказательством вины учащихся служило видео, которое, по словам учителя школы, дети пересылали друг другу и оно разошлось по всему городу. Однако кадры съемки убийства животных так никто и не увидел, а прямых доказательств вины подростков найдено не было. К слову, экспертиза не подтвердила наличие пороха в телах мертвых щенят.

Стало известно, от чего умерли щенята в Стерлитамаке: результаты экспертизы

Читайте также:

Стало известно, от чего умерли щенята в Стерлитамаке: результаты экспертизы
Волна ярости и травли быстро настигла школьников. Мальчикам пришлось закрыть свои странички в социальных сетях и остерегаться угроз от жителей города, которых очень сильно тронула история с щенятами. Ребята всерьез начали опасаться за свои жизни и боялись выходить на улицу.

Громкая история не могла остаться без внимания федеральных каналов. На «1 канале» в ток-шоу «Пусть говорят». На передачу приглашены участники конфликта. По словам организаторов, у всех будет возможность высказать свою точку зрения. Ожидается видеозвонок представителя школы №8. Он расскажет свое видение сложившейся ситуации.

Глава Башкирии Радий Хабиров призывал взрослых людей быть благоразумными и перестать устраивать судилище детей. Он заявил, что вина детей еще не доказана и нужно дождаться официальных комментариев от правоохранительных органов. Ранее Хабиров отметил, что данная история показательна тем, как быстро распространяются фейковые новости.

Источник: bash.news
Фото: соцсети
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
Стало известно, от чего умерли щенята в Стерлитамаке: результаты экспертизы
Происшествия
Стало известно, от чего умерли щенята в Стерлитамаке: результаты экспертизы
В Стерлитамакском районе подожгли заброшенное здание, в котором нашли тела убитых школьниками щенят
Происшествия
В Стерлитамакском районе подожгли заброшенное здание, в котором нашли тела убитых школьниками щенят
Радий Хабиров попросил разобраться с жестоким убийством щенят в Стерлитамаке
Политика
Радий Хабиров попросил разобраться с жестоким убийством щенят в Стерлитамаке
Стало известно, кто в Стерлитамаке взорвал щенят петардами
Происшествия
Стало известно, кто в Стерлитамаке взорвал щенят петардами
В Стерлитамаке открылась первая в Башкирии гостиница для животных
Это интересно
В Стерлитамаке открылась первая в Башкирии гостиница для животных
В Туймазах местный житель встретил в лесу пьяных подростков
Происшествия
В Туймазах местный житель встретил в лесу пьяных подростков
В одной из школ Стерлитамака родителям запретили заходить в школу
Происшествия
В одной из школ Стерлитамака родителям запретили заходить в школу
В Стерлитамаке неизвестные посадили вертолет в жилой зоне
Происшествия
В Стерлитамаке неизвестные посадили вертолет в жилой зоне
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: