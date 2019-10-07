На передаче "Пусть говорят" соберутся участники конфликта, связанного с гибелью щенков в Стерлитамаке

Несколько недель вся Россия обсуждает массовую гибель 11 щенят и их мамы. Трагедия произошла в Стерлитамаке в одном из заброшенных домов. Подозрение пало на подростков из местной школы, которые якобы снимали на видео истязание животных.





В Стерлитамаке были найдены тела мертвых щенков, рядом с ними лежала и их мама. Зоозащитники обвинили в смерти животных подростков из 8-ой школы Стерлитамака. По их словам, ребята взорвали щенят петардами, которые купили в соседнем с заброшенным домом ларьке. Сами дети утверждали, что щенят они не убивали, а наоборот, кормили по возможности и играли с ними. Доказательством вины учащихся служило видео, которое, по словам учителя школы, дети пересылали друг другу и оно разошлось по всему городу. Однако кадры съемки убийства животных так никто и не увидел, а прямых доказательств вины подростков найдено не было. К слову, экспертиза не подтвердила наличие пороха в телах мертвых щенят.





Волна ярости и травли быстро настигла школьников. Мальчикам пришлось закрыть свои странички в социальных сетях и остерегаться угроз от жителей города, которых очень сильно тронула история с щенятами. Ребята всерьез начали опасаться за свои жизни и боялись выходить на улицу.Громкая история не могла остаться без внимания федеральных каналов. На «1 канале» в ток-шоу «Пусть говорят». На передачу приглашены участники конфликта. По словам организаторов, у всех будет возможность высказать свою точку зрения. Ожидается видеозвонок представителя школы №8. Он расскажет свое видение сложившейся ситуации.

Глава Башкирии Радий Хабиров призывал взрослых людей быть благоразумными и перестать устраивать судилище детей. Он заявил, что вина детей еще не доказана и нужно дождаться официальных комментариев от правоохранительных органов. Ранее Хабиров отметил, что данная история показательна тем, как быстро распространяются фейковые новости.

Фото: соцсети