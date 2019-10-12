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В Аургазинском районе жители одной из деревень нуждаются в питьевой воде

Добавлено: 12.10.19
Просмотров: 109
Рубрика: Общество
Теги: Аургазинский район
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В Аургазинском районе жители одной из деревень нуждаются в питьевой воде

В Башкирии целая деревня Юламаново Аургазинского района живет без воды. В 2015 году ее провели со всеми коммуникациями, но, чтобы добиться таких благ, жителям пришлось обращаться к Владимиру Путину.


Местные власти вырыли скважину и установили насос для подачи воды всему населенному пункту. Но весной этого года живительной влаги снова не стало — сломался насос. Ремонтировать его не было денег, и проблему решили только в июле. А в августе он снова вышел из строя, и до сих пор воды в деревне нет.

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— Мы с жителями уже обращались в соответствующие инстанции, но все безрезультатно, говорят, что закончилась вода в скважине. Не хотелось бы переезжать из-за отсутствия воды в доме из родной деревни. Но у меня на руках маленький полугодовалый ребёнок и вода для нас не маловажный ресурс для проживания, — говорит местная жительница.
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Источник: ufa1.ru
Фото: Подслушано в Юламаново | Аургазинский район / Vk.com
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