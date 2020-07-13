Жители Ишимбайского района в аномальную жару остались без питьевой воды

Ишимбайский район | 13 июл 2020 | 18:40

Эльза Маулимшина, член СПЧ Республики Башкортостан, опубликовала в соцсетях жалобу жителей деревни Урняк в Ишимбайском районе, которые на полмесяца остались без питьевой воды.







Проблема усугубилась установившейся аномально жаркой погодой. Жители деревни попросили местные власти не откладывать строительство водопровода.

- Каждый год в жаркую погоду у нас проблемы с водоснабжением. Но такой безвыходной ситуации еще не было. Мы набираем воду по ночам, но вот уже почти две недели воды в кране нет, от слова совсем. Нет воды, ни попить, ни умыться, ни принять душ, ни полить огород. Каждый справляется, как может. Кто скважину более 20 метров бурит, но вода для питья не пригодна. Заказываем доставку воды в бутылях, ездим на родник или везем ее в бутылях из города. Администрация со вчерашнего дня выделила трактор и двухкубовую емкость для подвоза питьевой воды, но ее явно недостаточно, - сказано в обращении.

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