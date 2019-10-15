Помощница Хабирова Елена Почаковская пожаловалась главе республики на состояние улиц в Уфе

Начальник управления социальных коммуникаций регионального правительства Елена Прочаковская опубликовала жалобу у себя на странице в Facebook.





Представителя республиканской власти возмутило состояние дорог в квартале, ограниченном улицами Чернышевского, Коммунистической, Мустая Карима и Ленина.

— Обычно я о жалобах не пишу. Их много, они разные. А тут не выдержала. Написали Радию Хабирову, что на Мустая Карима в Уфе из-за ремонта дороги не пройти по тротуару. Поехала по случаю проверить, мало ли... Всё так и даже больше. Грязь и неряшливо. Позвонила, отправила в работу. Итог: до подрядчиков тоже нужно достучаться, что стандарты у Хабирова и Мустафина другие, что так, как придётся, уже нельзя. Надо так, как положено по нормам. И по совести, — возмутилась сотрудница аппарата главы РБ.



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Фото: Елена Прочаковская / Facebook.com

В конце своего поста Прочаковская выразила надежду, что вскоре поделится другими фотографиями. Между тем официально капитальный ремонт на этом участке должен завершиться только к концу следующего года.