В Башкирии пройдет ярмарка вакансий

На ярмарке вакансий, которая состоится в Уфе 16 октября, молодежи будет предложено 53 вакансии.



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Соискатели могут найти работу в следующих направлениях: общественное питание, торговля, силовые структуры, информационные технологии. Также они смогут пройти диагностику на предмет профессиональной ориентации и получить рекомендации по вопросам занятости.Ярмарка будет организована в центре занятости Уфы по Октябрьскому району по адресу Российская, 108. Начало в 10 часов.