В Башкирии пройдет ярмарка вакансий
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На ярмарке вакансий, которая состоится в Уфе 16 октября, молодежи будет предложено 53 вакансии.
Ярмарка будет организована в центре занятости Уфы по Октябрьскому району по адресу Российская, 108. Начало в 10 часов.
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