Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Башкирии пройдет ярмарка вакансий

В Башкирии пройдет ярмарка вакансий

Добавлено: 15.10.19
Просмотров: 0
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
В Башкирии пройдет ярмарка вакансий

На ярмарке вакансий, которая состоится в Уфе 16 октября, молодежи будет предложено 53 вакансии. 

В Башкирии начался прием заявок на участие в проекте «Культура малой Родины»

Читайте также:

В Башкирии начался прием заявок на участие в проекте «Культура малой Родины»
Соискатели могут найти работу в следующих направлениях: общественное питание, торговля, силовые структуры, информационные технологии. Также они смогут пройти диагностику на предмет профессиональной ориентации  и получить рекомендации по вопросам занятости.

Ярмарка будет организована в центре занятости Уфы по Октябрьскому району по адресу Российская, 108. Начало в 10 часов.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram


Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В Уфе предпенсионерам помогут найти работу
Общество
В Уфе предпенсионерам помогут найти работу
В Благовещенске начал свою работу консультативный пункт для людей предпенсионного возраста
Общество
В Благовещенске начал свою работу консультативный пункт для людей предпенсионного возраста
В Уфе пройдет ярмарка для садоводов и фермеров "Ягодное лукошко"
Общество
В Уфе пройдет ярмарка для садоводов и фермеров "Ягодное лукошко"
В Уфе попали под сокращение 2592 работника
Общество
В Уфе попали под сокращение 2592 работника
В Уфе пройдет «Рыбная ярмарка»
Общество
В Уфе пройдет «Рыбная ярмарка»
Банк вакансий Минтруда Башкирии показал, насколько низка зарплата учителей и врачей
Экономика
Банк вакансий Минтруда Башкирии показал, насколько низка зарплата учителей и врачей
В Белебеевском районе пройдет праздник пчеловодов «Пчелотуй»
Общество
В Белебеевском районе пройдет праздник пчеловодов «Пчелотуй»
В Уфе матери детей-инвалидов могут получить профессию на бесплатных спецкурсах
Общество
В Уфе матери детей-инвалидов могут получить профессию на бесплатных спецкурсах
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: