В Кугарчинском районе дело о перезахоронении останков ветерана войны рассмотрел суд

Иск жительницы Кугарчинского района о перезахоронении останков ветерана Великой Отечественной войны рассмотрел местный суд.





Женщина судилась с вдовой защитника Отечества, умершего три года назад, и требовала перенести его прах в другое место, потому что считала, что он похоронен на ее родовом кладбище. Кроме того, она требовала от пожилой сельчанки 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

— Она хотела развести нас на деньги, не получилось, — рассказали родственники ветерана корреспонденту UFA1.RU. — Суд принял справедливое решение, земля на кладбище ей не принадлежит.

— Ну а что, можно же. За моральный вред, да и адвоката мы наняли не за бесплатно, — говорят близкие родственники. — Мы обдумаем это.

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Слушание прошло в пятницу, 25 октября. Оно длилось два с половиной часа и закончилось для истца провалом: суд встал на сторону вдовы.Вдову ветерана односельчане поздравили с победой, а сама она отдыхает — когда начались тяжбы, у женщины подскочило давление, и вот уже месяц как оно не опускается.Родственники вдовы ветерана считают, что у нее есть все основания для того, чтобы подать встречный иск на односельчанку и уже в свою очередь потребовать компенсировать причиненный моральный ущерб.