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Розовая зима ожидается в Башкирии

Добавлено: 07.11.19
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Рубрика: Общество
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Розовая зима ожидается в Башкирии

Меньше чем через месяц в Башкирию придет зима, и жители республики гадают, чего им ожидать: трескучих морозов под -40, снегопад или слякоть и теплую погоду. Если верить долгосрочным прогнозам синоптиков, в Башкирии, как и на большей части территории России, ожидается «розовая» зима.


- Зима прогнозируется в «розовом» цвете. Это значит, что температура воздуха будет около или даже немного выше нормы, - говорит руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Отметим, что необычное определение «розовая зима/лето» метеорологи используют в случае, если ожидается температура выше климатической нормы. Таким образом, в декабре столбики термометров не опустятся ниже -11,1°, в январе – ниже -14,8°, а в феврале средняя температура воздуха составит всего -13,7 ° и выше.

Согласно тому же долгосрочному прогнозу синоптиков, не стоит опасаться вьюг и снегопадов: скорее всего, зима в Башкирии будет не только теплой, но и малоснежной.

Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: из открытых источников
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