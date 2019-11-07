Розовая зима ожидается в Башкирии

Меньше чем через месяц в Башкирию придет зима, и жители республики гадают, чего им ожидать: трескучих морозов под -40, снегопад или слякоть и теплую погоду. Если верить долгосрочным прогнозам синоптиков, в Башкирии, как и на большей части территории России, ожидается «розовая» зима.





- Зима прогнозируется в «розовом» цвете. Это значит, что температура воздуха будет около или даже немного выше нормы, - говорит руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Фото: из открытых источников

Отметим, что необычное определение «розовая зима/лето» метеорологи используют в случае, если ожидается температура выше климатической нормы. Таким образом, в декабре столбики термометров не опустятся ниже -11,1°, в январе – ниже -14,8°, а в феврале средняя температура воздуха составит всего -13,7 ° и выше.Согласно тому же долгосрочному прогнозу синоптиков, не стоит опасаться вьюг и снегопадов: скорее всего, зима в Башкирии будет не только теплой, но и малоснежной.