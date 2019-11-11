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В России могут ввести залог за «пьяную езду»

Добавлено: 11.11.19
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Рубрика: Общество
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В России могут ввести залог за «пьяную езду»

Водителей могут обязать платить залог в размере 30 тысяч рублей за «пьяную езду». Такую идею озвучил первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.


При задержании пьяного водителя машину будут изымать и возвращать уже после уплаты суммы, равной штрафу за нахождение за рулем пьяным. «То есть ты платишь 30 тысяч и забираешь автомобиль. Если решение суда будет в твою пользу, что бывает редко, то деньги тебе возвращаются. А если решение суда принято, и тебя лишают права управления и признают виновным, то эти деньги автоматически идут в региональный бюджет», — цитирует Лысакова «Интерфакс».

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По его словам, такой закон ранее подготовило Министерство юстиции и его почти приняли в Госдуме. Лысаков отмечает, что штраф за «пьяную езду» платят не более 30% от всех оштрафованных. Новая инициатива позволит получать деньги в бюджет, а также простимулирует водителей в дальнейшем не совершать такое правонарушение.

Ранее Лысаков заявлял, что в 6-7% всех ДТП виноваты пьяные водители, напоминает «Федеральное агентство новостей». Он отметил, что в России почти отсутствует просвещение вождения по правилам.

Источник: ura.news
Фото: avtosreda.ru
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