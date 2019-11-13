Магнитные бури в Уфе сегодня
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Сегодня нет геомагнитных бурь. В этот день угроз для самочувствия не предвидится.
Геомагнитная обстановка сегодня по часам
Ближайшая сильная магнитная буряБлижайшая сильная магнитная буря ожидается 20 ноября. Ее сила составит 5 баллов. В этот день возможны головные боли. Могут наблюдаться резкие перепады настроения, упадок сил, депрессия. Следите за своим психическим состоянием: избегайте эмоционального напряжения, стрессовых ситуаций.
Геомагнитная обстановка 20 ноября по часам
Прогноз геомагнитной обстановки в Уфе на 7 дней
Фото: my.ua
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