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Магнитные бури в Уфе сегодня

Добавлено: 13.11.19
Просмотров: 111
Рубрика: Общество
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Магнитные бури в Уфе сегодня

Сегодня нет геомагнитных бурь. В этот день угроз для самочувствия не предвидится. 

Геомагнитная обстановка сегодня по часам


Ближайшая сильная магнитная буря

Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 20 ноября. Ее сила составит 5 баллов. В этот день возможны головные боли. Могут наблюдаться резкие перепады настроения, упадок сил, депрессия. Следите за своим психическим состоянием: избегайте эмоционального напряжения, стрессовых ситуаций.

Геомагнитная обстановка 20 ноября по часам

Прогноз геомагнитной обстановки в Уфе на 7 дней

Фото: my.ua
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