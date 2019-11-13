Магнитные бури в Уфе сегодня

Сегодня нет геомагнитных бурь. В этот день угроз для самочувствия не предвидится.

Геомагнитная обстановка сегодня по часам

Ближайшая сильная магнитная буря

Геомагнитная обстановка 20 ноября по часам

Прогноз геомагнитной обстановки в Уфе на 7 дней

Фото: my.ua

Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 20 ноября. Ее сила составит 5 баллов. В этот день возможны головные боли. Могут наблюдаться резкие перепады настроения, упадок сил, депрессия. Следите за своим психическим состоянием: избегайте эмоционального напряжения, стрессовых ситуаций.