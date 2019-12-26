В Благовещенском районе чиновники заселили пенсионерку в здании бывшей школы

В Башкирии чиновники районной администрации представили пожилой женщине жилье непригодное для жизни.
Как стало известно следственным органам, в мае этого года жительнице Благовещенского района, нуждающейся в жилом помещении, администрацией района была предоставлена жилая комната в здании бывшей школы в деревни Федоровка. Проверка показала, что помещение не отвечает требованиям, предъявляемым к жилым.
В настоящее время по данному факту следственными органами СК России по Республике Башкортостан проводится доследственная проверка по признакам преступлений, предусмотренных ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями), ст. 293 УК РФ (халатность).
«Следователями устанавливаются причины, по которым указанное помещение было признано пригодным для проживания и переведено в статус жилого, опрашивают сотрудников администрации района, анализируют организационно-распорядительную документацию о порядке приема и предоставления помещения, в ходе проверки действиям должностных лиц администрации района будет дана правовая оценка», — сообщает пресс-служба ведомства.