В Благовещенском районе чиновники заселили пенсионерку в здании бывшей школы

В Башкирии чиновники районной администрации представили пожилой женщине жилье непригодное для жизни.





Как стало известно следственным органам, в мае этого года жительнице Благовещенского района, нуждающейся в жилом помещении, администрацией района была предоставлена жилая комната в здании бывшей школы в деревни Федоровка. Проверка показала, что помещение не отвечает требованиям, предъявляемым к жилым.

«Следователями устанавливаются причины, по которым указанное помещение было признано пригодным для проживания и переведено в статус жилого, опрашивают сотрудников администрации района, анализируют организационно-распорядительную документацию о порядке приема и предоставления помещения, в ходе проверки действиям должностных лиц администрации района будет дана правовая оценка», — сообщает пресс-служба ведомства.

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Фото: wikimapia.org

В настоящее время по данному факту следственными органами СК России по Республике Башкортостан проводится доследственная проверка по признакам преступлений, предусмотренных ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями), ст. 293 УК РФ (халатность).