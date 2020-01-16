В Белорецке после жалобы Хабирову из больницы выселили кошку

Зилия Москова из Белорецка написала главе Башкирии, что в хирургическом отделении 1-й больницы, где лежала её мама, прописалась кошка. Женщину возмутило, что животное беспрепятственно гуляет, где хочет и спит на кроватях пациентов. Постель после кошки никто не меняет.







Главный врач больницы Евгений Кустов объяснил, что кошка в отделении не живет.

— Возможно, кто-то из пациентов принес. Так как сотрудники её не видели, и к ним по этому поводу никто не обращался, — рассказал Кустов и обещал разобраться.

- По указанию руководства, кошку отнесли в лес, благо лес не далеко. Вот теперь ответьте на мой вопрос автор, вам от этого легче стало? Много счастья и здоровья пришло? — написала сотрудница больницы.

Как пишет издание «Комсмольская правда. Уфа», кошку выгнали из больницы в лес.