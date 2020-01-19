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В Стерлитамаке установили необычные скамейки

Добавлено: 19.01.20
Просмотров: 33
Рубрика: Общество
Теги: Стерлитамакский район
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В Стерлитамаке установили необычные скамейки

Власти Стерлитамака решили порадовать своих жителей и установили неподалеку от реки Стерли, рядом с остановкой «Дом быта» необычные скамейки.

Изящные металлические конструкции, больше напоминающие сюрреалистические арт-объекты, удивили и порадовали горожан, но некоторые отметили, что скамейки плохо закреплены и запросто могут свалиться на голову случайному прохожему. В качестве доказательств кто-то из прохожих сфотографировал скамейки и выложил фотографии в соцсети.

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- Подрядчик не мог хотя бы снег почистить сначала, а потом закрепить нормально? Их же быстрее на чермет унесут или к себе на дачу! – возмущается Иван К. – Даже в мороз можно забить штырь в землю и приварить к нему. Можно после мороза это сделать. Это халатность и лень. Лень делать и думать.
- Лучше бы нечего не делали. Жители нашего города не заслужили это. Все равно все всем недовольны, - вздыхает в ответ Олег П.
В итоге на замечания горожан оперативно отреагировали в городской администрации и пообещали в короткие сроки проработать вопрос об укреплении скамеек и решить существующую проблему.
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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
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