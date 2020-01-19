В Стерлитамаке установили необычные скамейки

Власти Стерлитамака решили порадовать своих жителей и установили неподалеку от реки Стерли, рядом с остановкой «Дом быта» необычные скамейки.







Изящные металлические конструкции, больше напоминающие сюрреалистические арт-объекты, удивили и порадовали горожан, но некоторые отметили, что скамейки плохо закреплены и запросто могут свалиться на голову случайному прохожему. В качестве доказательств кто-то из прохожих сфотографировал скамейки и выложил фотографии в соцсети.

- Подрядчик не мог хотя бы снег почистить сначала, а потом закрепить нормально? Их же быстрее на чермет унесут или к себе на дачу! – возмущается Иван К. – Даже в мороз можно забить штырь в землю и приварить к нему. Можно после мороза это сделать. Это халатность и лень. Лень делать и думать.

- Лучше бы нечего не делали. Жители нашего города не заслужили это. Все равно все всем недовольны, - вздыхает в ответ Олег П.

Фото: соцсети

В итоге на замечания горожан оперативно отреагировали в городской администрации и пообещали в короткие сроки проработать вопрос об укреплении скамеек и решить существующую проблему.