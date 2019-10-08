В Салавате подростки распивают спиртные напитки у памятников и Вечного огня
Жители Салавата рассказали в социальных сетях о недопустимом поведении местных подростков. Как оказалось в городском парке Победы часто встречаются школьники и далеко не всегда проводят там время с пользой: распивают спиртные напитки, портят скамейки, забираются на памятники и мемориалы. Конечно же, подобное жителей Салавата не устраивает.
— Они вообще оккупировали Вечный огонь. Сегодня, например, один малой лет так 13 в неадекватном состоянии прыгал на мальчишку, решив выпендриться перед своей толпой. Вступилась проходящая мимо женщина, так он и ее матом покрыл. И что странно: когда летом сидим на аллее – ППС или охрана только так ходят, а тут такое творится каждый день и ни одного. Вся площадка исплевана, кожура от семечек, сломанные скамейки. Можно и детей, конечно, понять, им идти-то куда? Для них никаких развлечений в городе нет. А по поводу фотографии – это все от воспитания зависит, — считает Альбина Мурзагалина.
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