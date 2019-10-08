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В Салавате подростки распивают спиртные напитки у памятников и Вечного огня

Добавлено: 08.10.19
Просмотров: 86
Рубрика: Общество
Теги: Салават
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В Салавате подростки распивают спиртные напитки у памятников и Вечного огня

Жители Салавата рассказали в социальных сетях о недопустимом поведении местных подростков. Как оказалось в городском парке Победы часто встречаются школьники и далеко не всегда проводят там время с пользой: распивают спиртные напитки, портят скамейки, забираются на памятники и мемориалы. Конечно же, подобное жителей Салавата не устраивает.


— Они вообще оккупировали Вечный огонь. Сегодня, например, один малой лет так 13 в неадекватном состоянии прыгал на мальчишку, решив выпендриться перед своей толпой. Вступилась проходящая мимо женщина, так он и ее матом покрыл. И что странно: когда летом сидим на аллее – ППС или охрана только так ходят, а тут такое творится каждый день и ни одного. Вся площадка исплевана, кожура от семечек, сломанные скамейки. Можно и детей, конечно, понять, им идти-то куда? Для них никаких развлечений в городе нет. А по поводу фотографии – это все от воспитания зависит, — считает Альбина Мурзагалина.

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— Объясните своему ребенку, что осквернять памятники нельзя (пусть даже такой неудачный). Но он поставлен, как память воинам интернационалистам. Это погибшие молодые мальчишки. Мамы, расскажите детям про войну, про Афганистан, про Чечню. Они ничего не знают, поэтому для них это не ценно, — высказалась Елена Скорнякова.


— Недавно узнала, что у Вечного огня встречаются подростки и называют место «Вечка». Выпивают и беснуются. «Детям» 13-15 лет. Давно там не проходила, но явно надо на это место обратить внимание. Место, где надо молча постоять и подумать о войне, о мире, о тысячах погибших за нашу страну и о живущих ныне… С уважением и почтением. Если там действительно происходят вакханалии, значит, молчим и не уважаем себя. И свою страну, — сказала Ольга Потапова.
Автор: Ирина Кудрина

Источник: proural.info
Фото: социальные сети
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