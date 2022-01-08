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В Башкирии пожаловались на подростков оскверняющих Вечный огонь

В Башкирии пожаловались на подростков оскверняющих Вечный огонь

14:40, 08 янв 2022

В Ишимбае подростки превратили Вечный огонь в костер и кидают туда взрывные "бомбочки". По мнению местных жителей, администрация города на это никак не реагирует.

Обращение появилось на сайте электронной приемной республики.

Сообщается, что в городе Ишимбай молодые люди превратили Вечный огонь в костер для обогрева, в который участники вечерней "тусовки" кидают взрывные "бомбочки". Помимо этого юные тусовщики громко слушают музыку и устраивают "различные виды кощунства".

Автор обращения также подчеркивает, что с молодежью не проводят разъяснительных работ по поводу поведения в общественных местах и подростки не понимают значения подобных культурных объектов.

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Источник: mkset.ru
Теги: Ишимбайский район
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