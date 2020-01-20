В Башкирии во время осеннего призыва-2019 более 200 призывников не явились для отправки в армию

Из 21968 молодых людей, которые были вызваны на заседания призывных комиссий в Башкирии в рамках осеннего призыва-2019, без уважительной причины не пришли на мероприятия 38 человек и не явились для отправки в войска 207 призывников.







Об этом 20 января на оперативном совещании в правительстве республики рассказал военный комиссар Игорь Харченко.

Из них привлечены к административной ответственности 183 человека. Большинство – за неявку по повестке без уважительной причины и уклонение от прохождения медосвидетельствования.Отметим, что осенний призыв в Башкирии прошёл с 1 октября по 31 декабря 2019 года. В республике работало 69 призывных комиссий. План минувшего призыва – 4398 человек – выполнен в полном объёме.