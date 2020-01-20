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В Башкирии во время осеннего призыва-2019 более 200 призывников не явились для отправки в армию

Добавлено: 20.01.20
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Рубрика: Общество
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В Башкирии во время осеннего призыва-2019 более 200 призывников не явились для отправки в армию

Из 21968 молодых людей, которые были вызваны на заседания призывных комиссий в Башкирии в рамках осеннего призыва-2019, без уважительной причины не пришли на мероприятия 38 человек и не явились для отправки в войска 207 призывников.

Об этом 20 января на оперативном совещании в правительстве республики рассказал военный комиссар Игорь Харченко.

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Из них привлечены к административной ответственности 183 человека. Большинство – за неявку по повестке без уважительной причины и уклонение от прохождения медосвидетельствования.

Отметим, что осенний призыв в Башкирии прошёл с 1 октября по 31 декабря 2019 года. В республике работало 69 призывных комиссий. План минувшего призыва – 4398 человек – выполнен в полном объёме.

Источник: ufa.aif.ru
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