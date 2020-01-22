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Жительница Уфы в домашних условиях производит итальянские и французские сыры

Добавлено: 22.01.20
Просмотров: 8
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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Жительница Уфы в домашних условиях производит итальянские и французские сыры

Кроме того, она варит масло, делает колбасу и шьет предметы декора. Своей разносторонностью Зальфия Мирзагитова опровергает известную поговорку "За двумя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь". За какое бы дело женщина не бралась, она всегда доводит его до совершенства.

Кипрский сыр Халлуми рождается в домашних условиях, на обычной кухонной плите и в 10-литровой кастрюле. На первый этап приготовления у сыровара со стажем Зальфии Мирзагитовой уходит от 30 до 40 минут. В это время, охлажденное коровье молоко прогревается до 32 градусов.

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Но только в том случае, если сыровар использовал подходящее молоко. В этом Зальфия Мирзагитова убедилась на личном опыте, после того, как столкнулась с неприятной ситуацией.

3 месяца и 100 литров молока ушли впустую. Теперь при выборе главного компонента сыра уфимка посещает фермы и знакомится с условиями содержания животных. Отдельное внимание она уделяет поддерживанию определенного микроклимата в специальном посещении для дозревания сыров.

Работать над сыром женщине приходится сутками напролет. Одно дело изготовить форму, а другое — выходить. Действительно вкусным продукт получится, если изготовитель относится к нему, как к ребенку. Сыровары даже пользуются особыми терминами. Например, чтобы сыр не плакал, то есть не тёк, ему надо менять пеленочки.

Сейчас Зальфия изготавливает 10 видов сыров. На натуральный продукт она подсадила всех родственников и друзей. Многие уже и забыли вкус магазинного сыра, так им нравится домашний.

В перерывах между изготовлением сыра, Зальфия посвящает себя еще одному любимому хобби - варит мыло. Тоже натуральное и не менее полезное.

Производство одного кусочка мыла обходится Зальфии в 180 рублей. Покупать его в магазине было бы проще и дешевле, но такой продукт в свободной продаже точно не найти. В сутках у сыровара, как и у всех, 24 часа, но Зальфия уверена - на по-настоящему любимое дело у человека всегда найдется время.

Источник: allufa.ru
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