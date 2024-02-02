Не храните молоко на дверце холодильника: выяснили причину

Молоко широко используется для приготовления разнообразных блюд и является важным ингредиентом в кулинарии. Чтобы сохранить высокое качество и полезные свойства молока, необходимо соблюдать правила его хранения.

Многие хозяйки держат бутылку с молоком на дверце холодильника, полагая, что это удобно и практично. Однако специалисты не рекомендуют так делать, поскольку именно на дверце температурный режим наиболее непостоянный и часто превышает оптимальные 4-5 градусов Цельсия. А для длительного сохранения полезных свойств и вкуса молочной продукции важно поддерживать стабильность температуры хранения.

Повышенная температура на дверце холодильника является причиной того, что молоко быстрее портится. Если бутылка открыта, то такое молоко желательно использовать в течение 5 дней. А нераскрытая заводская упаковка позволяет хранить его около 10 дней.

Для оптимального режима специалисты советуют располагать продукты с коротким сроком годности, к которым относится и молоко, на средних полках холодильника. Только там поддерживается температура 4-5 градусов, необходимая для сохранения молочных продуктов. А дверцы больше подходят для хранения овощей, фруктов, соусов - продуктов с более длительными сроками годности.

Автор: Семен Подгорный