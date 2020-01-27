В туалете судебных приставов Стерлитамака обнаружили документы с личными данными граждан

Судебные приставы Стерлитамака оставили на всеобщее обозрение документы с конфиденциальной данными. По крайней мере, так утверждает мужчина, который обнаружил бумаги в туалете в коридорах ведомства.





Находку он сфотографировал и снял на видео, кадры опубликовали в тематическом паблике в соцсети накануне, 26 января.

— В туалете у судебных приставов Стерлитамака вместо туалетной бумаги документы с мокрыми печатями и подписями, — прокомментировал автор поста.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

На видео мужчина демонстрирует помещение туалета — на подоконнике действительно лоток с бумагами, на которых стоят подписи и синие печати.