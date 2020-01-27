В туалете судебных приставов Стерлитамака обнаружили документы с личными данными граждан
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Судебные приставы Стерлитамака оставили на всеобщее обозрение документы с конфиденциальной данными. По крайней мере, так утверждает мужчина, который обнаружил бумаги в туалете в коридорах ведомства.
Находку он сфотографировал и снял на видео, кадры опубликовали в тематическом паблике в соцсети накануне, 26 января.
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— В туалете у судебных приставов Стерлитамака вместо туалетной бумаги документы с мокрыми печатями и подписями, — прокомментировал автор поста.На видео мужчина демонстрирует помещение туалета — на подоконнике действительно лоток с бумагами, на которых стоят подписи и синие печати.
Источник:
ufa1.ru
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