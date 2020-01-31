Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В ПФР рассказали, стоит ли работающим пенсионерам рассчитывать на доплаты

В ПФР рассказали, стоит ли работающим пенсионерам рассчитывать на доплаты

Добавлено: 31.01.20
Просмотров: 44
Рубрика: Общество
Комментарии (0)
Загрузка...
В ПФР рассказали, стоит ли работающим пенсионерам рассчитывать на доплаты

Надеяться на доплаты к пенсии работающим пенсионерам не стоит. Об этом сообщает PRIMPRESS.

«Вы работающий пенсионер, вам доплат не будет. Ежегодно в августе вам делают корректировку, сейчас это называется перерасчет», — заявила начальник управления Пенсионным фондом Геленджика Наталья Михальцова. Такой ответ прозвучал в ответ на вопрос пенсионерки из Краснодарского края. Пожилая женщина хотела выяснить, стоит ли ей надеяться на какие-нибудь доплаты к пенсии, если она получает всего лишь 7200 рублей.

Пенсионный фонд России рассказал, как работающим пенсионерам получить максимальную прибавку

Читайте также:

Пенсионный фонд России рассказал, как работающим пенсионерам получить максимальную прибавку
Максимальный размер перерасчета, о котором говорит чиновница, составляет всего около 200 рублей.

Ранее сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева отметила, что индексация пенсий работающим пенсионерам возможна только при корректировке федерального закона.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: ura.news
Фото: ura.news
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
Пенсионный фонд России рассказал, как работающим пенсионерам получить максимальную прибавку
Экономика
Пенсионный фонд России рассказал, как работающим пенсионерам получить максимальную прибавку
В Башкирии увеличится величина прожиточного минимума пенсионера
Экономика
В Башкирии увеличится величина прожиточного минимума пенсионера
В мае пенсионерам пересчитают социальную доплату к пенсии
Общество
В мае пенсионерам пересчитают социальную доплату к пенсии
В Башкирии неработающие пенсионеры могут получить доплату к пенсии в новом размере
Общество
В Башкирии неработающие пенсионеры могут получить доплату к пенсии в новом размере
Смогут ли пенсионеры в Башкирии получить доплату?
Общество
Смогут ли пенсионеры в Башкирии получить доплату?
В Башкирии увеличено ежемесячное пособие на ребенка
Общество
В Башкирии увеличено ежемесячное пособие на ребенка
Вышел на заслуженный отдых — сообщи в фонд
Общество
Вышел на заслуженный отдых — сообщи в фонд
Кому положено бесплатное зубопротезирование
Общество / Здравоохранение
Кому положено бесплатное зубопротезирование
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: