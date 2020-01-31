В ПФР рассказали, стоит ли работающим пенсионерам рассчитывать на доплаты

Надеяться на доплаты к пенсии работающим пенсионерам не стоит. Об этом сообщает PRIMPRESS.







«Вы работающий пенсионер, вам доплат не будет. Ежегодно в августе вам делают корректировку, сейчас это называется перерасчет», — заявила начальник управления Пенсионным фондом Геленджика Наталья Михальцова. Такой ответ прозвучал в ответ на вопрос пенсионерки из Краснодарского края. Пожилая женщина хотела выяснить, стоит ли ей надеяться на какие-нибудь доплаты к пенсии, если она получает всего лишь 7200 рублей.

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Максимальный размер перерасчета, о котором говорит чиновница, составляет всего около 200 рублей.Ранее сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева отметила, что индексация пенсий работающим пенсионерам возможна только при корректировке федерального закона.