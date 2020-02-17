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Гизи Загитов из Башкирии станет прообразом нового памятника Воину-победителю в парке Победы в Казани

Добавлено: 17.02.20
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Рубрика: Общество
Теги: Мишкинский район
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Гизи Загитов из Башкирии станет прообразом нового памятника Воину-победителю в парке Победы в Казани

Прообразом нового памятника Воину-победителю в казанском парке Победы станет Гизи Загитов, водрузивший знамя Победы над Рейхстагом. Новую концепцию парка обсудили сегодня на совещании в Кабинете Министров Татарстана. Провела совещание вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

«Сегодня мы обсуждаем концепцию парка Победы. В парке уже имеется ряд мемориальных зон. Концепция парка Победы находится в работе. Минкультом РТ проведен конкурс эскиза памятника Воину-победителю», – сообщила Лейла Фазлеева, открывая совещание.

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Заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин рассказал о проекте памятника. Он отметил, что на конкурс заявились девять претендентов. География участников обширна: творческие работы представили представители не только Татарстана, но и других регионов России – Москвы, Калужской области.

Победившая команда скульпторов из Москвы во главе с Никитой Мазаевым «имеет большой опыт создания памятников в России, посвященных Великой Отечественной войне», проинформировал он. И добавил: «Соавтором скульптурной композиции является декан факультета скульптуры Московского института имени Сурикова (Галим Долмогомбетов – прим. Т-и). Постамент и памятник будут изготовлены отдельно».

По словам спикера, скульптура будет отлита в Смоленске из бронзы. Высота монумента составит 9,5 метра. Памятник будет доставлен в Казань в конце апреля. Уже составлен график проведения работ по доставке монумента и его установке. Прообразом скульптуры станет участник Великой Отечественной войны, татарин из Башкирии Гизи Загитов.
«Во второй половине 2019 года Минкультом РТ был объявлен и проведен творческий конкурс по созданию памятника Воину-освободителю. Победитель определен, заключены контракты на создание памятника и постамента. Прообразом памятника будет Гизи Загитов. Это человек, который установил знамя Победы над Рейхстагом», – уточнил Дамир Натфуллин после совещания в ходе беседы с журналистами.
Спикер заметил, что перед доставкой памятника будут проведены работы по благоустройству территории парка и подготовке фундамента. А архитектор Герман Бакулин подчеркнул, что при разработке всех новшеств и преобразований учитываются мнения ветеранов. Он также уверен, что в конечном счете вид парка изменится в лучшую сторону.
«Появится новый памятник Воину-победителю, это высокое сооружение. Интересная композиция украсит парк и станет одной из доминант территории. Также необходимо провести благоустройство и озеленение, чтобы создать хороший фон для памятника Матери. Чтобы поддержать композицию памятника Воину-победителю, нужно сделать дополнительные объекты, разъясняющую главную тему Победы», – сказал Бакулин.

Архитектор также сообщил, что со временем возле озера в парке Победы тоже произойдут положительные изменения. В частности, расширятся общественные пространства рекреационной зоны. Композиция парка Победы предполагает обустройство аллеи Героев с Вечным огнем.

«Это главный и основной входной элемент вместе с высокой стелой, которая олицетворяет это место в городе. Мы хотели бы действовать преемственно, с сохранением уже принятых решений, и развивать их только в лучшую сторону», –резюмировал Бакулин.
Точное место установки нового памятника окончательно будет определено ближе к марту. Пока рассматриваются разные варианты, в числе которых и зеленая зона. Также участники сегодняшней встречи обсудили проект обновления парка Победы в целом. Было отмечено, что согласован еще один образ, связанный с памятником казанцам, погибшим в Афганистане. Он утвержден общественными организациями с участием матерей и родственников воинов-афганцев. Сейчас также обсуждаются возможные варианты его размещения.

Источник: www.tatar-inform.ru
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