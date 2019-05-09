Герой, который первым водрузил Знамя Победы над Рейхстагом

Широкая общественность, особенно молодежь, остро нуждается в достоверной исторической информации о героях-земляках. Память о героях испокон веков надежно оберегалась и передавалась из поколения в поколение как бесценный дар.



Односельчане любили и уважали Газия. И гордились. Орденами и медалями вся грудь увешана! Смущало только то, что в отличие от других фронтовиков, он не хочет надевать костюм с орденами. Когда спрашиваешь, лишь отнекивается, рукою махнет и скажет: «Кому это нужно?» И в разговорах, когда другие начинают хвастаться своими боевыми подвигами, не участвует. Отмалчивается. Как-то один начал было говорить о взятии Берлина, Гази его оборвал тут же:«Что ты знаешь о Берлине? Ничего не знаешь!» Тот был вынужден прикусить язык. Больше и не пытался повторять.За этими и другими странностями Загитова скрывалось нечто важное, значительное. Бывалые мужики догадывались, но сам Загитов о своем боевом прошлом ни словом не обмолвился. Действительно, за молчаливостью скрывалось такое, о чем нужно было бы говорить во весь голос. Но никто ничего не знал.У фронтовика Загитова — лучшие награды: два ордена Славы, два ордена Красного Знамени и орден Красной Звезды, медали «За отвагу», «За боевые заслуги» и много других. Даже подростки понимают: такие высокие награды просто так не даются. Гази-агай что-то скрывает. Видимо, совершил геройство, или какого фашиста сверхсекретного сцапал. «Он храбрый!» — только и могли сказать мальчики. «Узнаем когда-нибудь», — было общее мнение.Никто из окружающих не знал о том, что Гази Загитов во время штурма Берлина был в передовой группе разведчиков и первым поднялся на крышу Рейхстага, своими руками водрузил Красное Знамя. Первое Красное Знамя Победы, возвестившее миру о славном окончании войны. О том, что победную точку в Великой Отечественной войне, длившейся 1418 дней и ночей, поставили сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария, мы все знали. Это они первыми ворвались и поднялись на Рейхстаг, они дали свободу красному полотнищу развеваться над небом Берлина. Не было в стране человека, который бы не знал об этом. Этим мы все гордились, потому что не могли знать правды о четверых разведчиках, которых вел к Победе капитан В. Маков. Жаль, что Гази Казыханович ничего не рассказал о той драме. Не поделился с нами своей тайной, унес ее с собой в могилу.Но прошли годы и правда восторжествовала. И на улицу Янагушево пришел светлый праздник. Об отваге Гази Загитова узнала вся страна. День торжества для боевых друзей Загитова тоже наступил. В Москве, в Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС 15–16 ноября 1961 года состоялась конференция ученых историков, на которой выступили и участники штурма Рейхстага, в том числе В. Маков, А. Лисименко, М. Минин. Не было среди них лишь Г. Загитова и А. Боброва. В итоге обстоятельного обсуждения было признано, что двухстворчатая дверь триумфального входа в Рейхстаг была взломана штурмовиками из группы капитана Макова. Первое Красное Знамя на крышу Рейхстага водрузили они. Состоялось это 30 апреля 1945 года в 22:40 местного времени.Знамя Победы окрашено также каплями крови и воинов из Башкортостана. Когда Г. Загитов с красным полотнищем прорывался в Рейхстаг и получил пулевое ранение, горячая кровь героя, возможно, капнула на это полотнище. Ведь оно было обернуто вокруг тела на уровне груди. Но обо всем этом Гази молчал. Лишь однажды своему родному человеку сказал: «Обо мне еще услышите!» Многозначительные слова… Они звучат и сегодня.Народы Башкортостана, выражая восхищение подвигом Г. Загитова, не перестают почитать имена его верных боевых друзей: А. Лисименко, А. Боброва, М. Минина, В. Макова. Дороги и близки нашим сердцам имена всех героев штурма Берлина и взятия Рейхстага. Советские люди вели борьбу против иноземных оккупантов, они победили и водрузили Знамя на Рейхстаге. Герои не умирают.Что же все-таки было? Сколько победных флагов было изготовлено и скольким стрелковым дивизиям они были вручены? Кому из группы капитана В. Макова предоставлено звание Героя Советского Союза? Обо всем об этом вы сможете прочитать в книге Ф. Вахитова « Люди подвига».